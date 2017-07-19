CHP cuma günü Tunceli'de teröre karşı yürüyecek

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, terörün kimden ve nereden gelirse gelsin bir insanlık suçu olduğunu söyledi. Parti olarak her zaman terörün karşısında olduklarını belirten Erol, Cuma günü saat 18.00'de terörü lanetlemek için Necmettin öğretmenin anısına yürüyüş düzenleyeceklerini bildirdi."Yürüyüşle terör örgütlerinin Tunceli'deki eylemlerine ve varlığına tepki göstereceğiz." diyen Gürsel Erol, yürüyüşün Valilik önünden başlayıp Belediye önündeki Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla son bulacağını aktardı.Erol, CHP Tunceli il örgütüyle beraber düzenledikleri yürüyüş için diğer milletvekillerine de çağrı yaptıklarını kaydetti.Aracı yanmış halde bulunmuştu Sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı Mahallesi'nden geçen ay, memleketi Gümüşhane'ye gitmek için yola çıkan Necmettin Yılmaz'ın otomobili kurşunlanmış ve araç Pülümür Vadisi'nde yanmış halde bulunmuştu.Tunceli Valiliği, 12 Temmuz'da Pülümür Çayı'nın kenarında bir erkek cesedi bulunduğunu ve yapılan DNA incelemesi sonucu cesedin Yılmaz'a ait olduğunun kesinleştiğini bildirmişti.