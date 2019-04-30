CHP Çubuk Başsavcısı için HSK'ya başvuracak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Çubuk'ta gözaltına alınan 9 kişiyi de serbest bırakan başsavcı hakkında HSK'ya suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Başsavcı hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma talep edilecek.

CHP Çubuk Başsavcısı için HSK'ya başvuracak
banner404

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimi sonrası gözaltına alınan isimlerin serbest bırakılması nedeniyle Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) suç duyurusunda bulunulacak. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün başta olmak üzere gözaltına alınan 9 kişi serbest bırakılmıştı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na a yönelik linç girişimini yapanların, öldürme kastıyla hareket eden meczupların, evin yakılması için tahrikte bulunup ‘evi yakın diye haykıranların’ ve ‘öldürün’ diye bağıranların tutuklamaya sevklerinin bile yapılmamış olması, Cumhuriyet Başsavcısı’nın tarafsız olmadığı, nesnel davranmadığı ve daha ötesi siyasilerin baskısı altında bulunduğu düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenlerden ötürü görevinin gereklerini yapmadığını düşündüğümüz Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma başlatılmasını ve disiplin işlemi yapılmasını sağlamak üzere Hakimler ve Savcılar Kuruluna başvuru yapacağız." 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Melih Mahmutoğlu 3 yıl daha Fenerbahçe'de
Melih Mahmutoğlu 3 yıl daha Fenerbahçe'de
  1. SPOR

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472