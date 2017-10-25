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CHP bugün bir vekil daha kaybedecek

CHP'de Aytun Çıray'ın istifasından bugün önemli bir gelişme daha yaşanacak. Şafak Pavey’in milletvekilliğinden istifasına ilişkin oylama TBMM Genel Kurulu’nda bugün yapılacak

CHP bugün bir vekil daha kaybedecek

CHP'de Aytun Çıray'ın istifasından bugün önemli bir gelişme daha yaşanacak. Şafak Pavey’in milletvekilliğinden istifasına ilişkin oylama TBMM Genel Kurulu’nda bugün yapılacak

25 Ekim 2017 Çarşamba 14:27
CHP bugün bir vekil daha kaybedecek
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CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in milletvekilliğinden istifasına ilişkin oylama TBMM Genel Kurulu’nda bugün yapılacak. Ak Parti’nin de istifanın kabulü yönünde oy kullanması bekleniyor. Pavey Eylül ayında istifa dilekçesini TBMM Başkanlığı na sumuştu. Oylamayla CHP’nin milletvekili sayısı 131 e düşecek.

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Anahtar Kelimeler:
CHPAytun Çırayşafak Pavey
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