CHP bugün bir vekil daha kaybedecek

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in milletvekilliğinden istifasına ilişkin oylama TBMM Genel Kurulu’nda bugün yapılacak. Ak Parti’nin de istifanın kabulü yönünde oy kullanması bekleniyor. Pavey Eylül ayında istifa dilekçesini TBMM Başkanlığı na sumuştu. Oylamayla CHP’nin milletvekili sayısı 131 e düşecek.
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