Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
104618
ALTIN
175.116
DOLAR
4.1677
STERLİN
5.6680
EURO
4.9875
Akciğer kanserinde 'kombine tedavi'
Akciğer kanserinde 'kombine tedavi'
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 2 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 2 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Elektrik hizmetleri artık e-Devlet'te
Elektrik hizmetleri artık e-Devlet'te

CHP, "Aday dışarıdan mı olacak" tartışmasına son noktayı koydu

"Aday parti dışından mı olacak" tartışmalarına son noktayı koyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Cumhurbaşkanı adayımız bir partilimiz olacak." dedi

CHP, "Aday dışarıdan mı olacak" tartışmasına son noktayı koydu

"Aday parti dışından mı olacak" tartışmalarına son noktayı koyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Cumhurbaşkanı adayımız bir partilimiz olacak." dedi

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:35
CHP, "Aday dışarıdan mı olacak" tartışmasına son noktayı koydu
banner404

 CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, cumhurbaşkanı adaylarının partilerinden biri olacağını söyledi.

"TABAN İTTİFAKIYLA SÜREÇ TAMAMLANACAK"

Torun, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisinin seçim ittifakında anlaştıklarına dair haberleri değerlendirdi.

Baştan beri bu birlikteliğin çeşitli görüşmelerle desteklendiğine dikkati çeken Torun, "CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi baştan bu yana belli bir seviyede görüşmelerini devam ettirdi, şimdi de taban ittifakıyla birlikte süreci tamamlayacak. Bugün bu görüşmelerden bir sonuç alınacağını düşünüyorum." dedi.

Torun, şöyle devam etti:

"Biz ilkeler etrafında birleştik. Hep böyle belli spekülasyonlar yapıldı, bir bilgi kirliliği oluşturulmaya çalışıldı ama biz baştan beri ilkeleri koyduk ve o ilkeler etrafında bir arada olma, birlikte bu süreci yönetme kararı alındı. Bu da detaylandırılıp cuma günü de cumhurbaşkanı adayımızı açıkladıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Bu ittifakla ilgili mutlaka bir belge olacaktır. Sonuçta bu sözle olacak bir iş değil. Elbette taraflar bir araya gelip birbirlerine karşı sorumluluklarını mutlaka bir belgeye dönüştüreceklerdir."

İTTİFAKIN İSMİ LİDERLERİN GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Kendilerinin baştan beri "sıfır baraj" ilkesini savunduklarını hatırlatan Torun, ittifaka şu an için bir ismin konulmadığını açıkladı.

Torun, "Zannederim yarın bir isim konur ama ben şahsi olarak 'demokrasi ittifakı' diyorum. Çünkü biz tek adam rejimine karşı demokrasiyi savunuyoruz ve hukuku, özgürlüğü savunuyoruz, eğer benim öyle bir yetkim olsa adına 'demokrasi ittifakı' derim ama mutlaka görüşmelerden sonra ortak bir ifade koyulur." diye konuştu.

"PARLAMENTER SİSTEME DÖNMENİN YOLUNU ARAYACAĞIZ"

Uzun vadede amaçlarının Türkiye'yi yeniden demokratik parlamenter sisteme kavuşturmak olduğunun altını çizen Seyit Torun, "Sonuçta burada bir revizyon gerçekleşecek. Bunun birdenbire olması mümkün değil. Anayasaya göre bir süreç var. Sonuçta anayasaya göre hareket edilecek ama bizim amacımız tabii ki demokratik parlamenter sistem. Mevcut yapıyı revize ettikten sonra mutlaka demokratik parlamenter sisteme dönmenin yolunu arayacağız." açıklamasında bulundu.

Seyit Torun, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki soruyu da yanıtladı.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI PARTİ İÇİNDEN OLACAK"

"Ben bu yönde ancak tahminimi söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı adayımızın bir partilimizin olacağını düşünüyorum." diyen Torun, herkesin kabul edeceği, "Evet bununla bu süreç tamamlanır" diyeceği bir adaylarının olacağını bildirdi.

Seçimlerin "kesinlikle ikinci tura kalacağını" savunan Torun, partilerine milletvekili aday adaylığı başvuruların ise devam ettiğini belirtti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AdayPartiCHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti'de 316 vekil Erdoğan için imza verdi!
AK Parti'de 316 vekil Erdoğan için imza verdi!
CHP’de aday adayı başvuru sayısında 600’ü bulamadı
CHP’de aday adayı başvuru sayısında 600’ü bulamadı
Açıkla artık şu adayını!
Açıkla artık şu adayını!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim