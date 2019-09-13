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Change.Org'ta flaş Alanya kampanyası: Bu hatadan dönün!

Yeni Alanya'nın gündeme taşıdığı 'Erkeklik Diploması' konusu, dünyanın en büyük imza kampanyası sitesi Change.org'ta en dikkat çekici konular arasına girdi

GÜNDEM 13.09.2019, 16:03 13.09.2019, 16:44
Change.Org'ta flaş Alanya kampanyası: Bu hatadan dönün!
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YENİ Alanya'nın gündeme taşıması ve Alanya kamuoyundan gelen tepkilerin ardından Change.Org'ta başlatılan "Alanya Belediyesi, sünnet törenlerinde 'Erkeklik Diploması' hatasından bir an önce dönün" başlıklı imza kampanyası büyük ilgi görüyor. 2 bin 500 imza hedeflenerek başlatılan kampanyayı kısa sürede 1737 kişi imzaladı. 
KAMPANYANIN GEREKÇESİ
Change.Org'taki kampanyada yapılan çağrı aynen şu şekilde:  "Adem Murat Yücel (Alanya Belediye Başkanı) ve 1 diğer  muhatap daha tarafına Berna Küçülmez bu kampanyayı  başlattı.  Alanya Belediyesi tarafından 27 Ağustos tarihi  itibariyle başlayan 3 günlük sünnet şöleninde, Belediye Başkanı onaylı verilen ‘Erkeklik  Diploması’nın yanlış bir amaca hizmet ettiğini  düşünüyorum.  Tıpkı toplu nikah ve düğün törenleri gibi sünnet  konusunda da birçok belediye programlar düzenliyor,  hem maddi durumu olmayan birçok insana fayda sağlıyor,  hem de büyük bir kutlama ortamı yaşanıyor. Fakat  Alanya Belediyesi yetkililerinin, bilmeden de olsa,  toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna zarar verecek bir  adım attığını düşünüyorum. Sünnet gibi bir operasyon  erkeklik kanıtı değildir, sünnet olmamış erkek  çocukları da daha az erkek değildir. Bunun küçücük  çocuklara erkeklik olarak sunulması ve özendirilmesini  yanlış buluyorum. Bugün, pek çok kadına şiddet olayı yaşanıyor ve bu  olaylardan sonra uzmanlar hep toplumdaki cinsiyet  eşitliğinin önemine dem vuruyor. Kız çocuklarının regl  oldukları için alkışlandığı törenler yapılmıyorsa,  erkek çocuklarının bu özel gününü ‘erkeklik diploması’  ile taçlandırmanın kime faydası vardır?  Toplumumuzun ‘Ben erkeğim, işte bu da kanıtı' demeyi  düşünecek çocuklar yetiştirmeye ihtiyacı var mıdır? Alanya Belediyesi'nin bu hatasından dönmesini,  önümüzdeki yıllarda düzenleyeceği etkinliklerde bu  diplomayı vermekten vazgeçtiğini açıklamasını  istiyorum. İmzanızı atıp paylaşarak daha çok kişiye ulaşmama destek olabilirsiniz."
ANTALYA EFSANESİNDEN ÇAĞRI 
1996 yılında kurulan Antalya Tanıtım Vakfı’nın (ATAV) 2000-2017 yılları arasında tam 17 yıl başkanlığını yürüten efsane turizmci ve turizm yazarı Nizamettin Şen de kampanyayı imzalayıp, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden kampanyaya destek isteyenler arasında yer aldı. Şen, Twitter'da yaptığı çağrıda "Sünnet töreninde 'Erkeklik Diploması' hatasından bir an önce dönün. Toplumsal cinsiyet eşitliği için bu adımı atmanızı bekliyoruz. Benim de bugün içimden bir ses, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim bu hassas konuya duyarsız kalmaz diyordu. Umarım Alanya Belediyesi ve Adem Murat Yücel başkanımız da gerekli hassasiyeti gösterir" dedi. 
CHANGE.ORG NEDİR?
Bu websitesi, herkese çevresinde görmek istediği  değişimi gerçekleştirebilmesi için olanak sağlayan,  hızla büyüyen, küresel bağlamda dünyanın en büyük online imza kampanyası projesidir.
 

#Change.org #Alanya
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