Change.Org'ta flaş Alanya kampanyası: Bu hatadan dönün!

YENİ Alanya'nın gündeme taşıması ve Alanya kamuoyundan gelen tepkilerin ardından Change.Org'ta başlatılan "Alanya Belediyesi, sünnet törenlerinde 'Erkeklik Diploması' hatasından bir an önce dönün" başlıklı imza kampanyası büyük ilgi görüyor. 2 bin 500 imza hedeflenerek başlatılan kampanyayı kısa sürede 1737 kişi imzaladı.

KAMPANYANIN GEREKÇESİ

Change.Org'taki kampanyada yapılan çağrı aynen şu şekilde: "Adem Murat Yücel (Alanya Belediye Başkanı) ve 1 diğer muhatap daha tarafına Berna Küçülmez bu kampanyayı başlattı. Alanya Belediyesi tarafından 27 Ağustos tarihi itibariyle başlayan 3 günlük sünnet şöleninde, Belediye Başkanı onaylı verilen ‘Erkeklik Diploması’nın yanlış bir amaca hizmet ettiğini düşünüyorum. Tıpkı toplu nikah ve düğün törenleri gibi sünnet konusunda da birçok belediye programlar düzenliyor, hem maddi durumu olmayan birçok insana fayda sağlıyor, hem de büyük bir kutlama ortamı yaşanıyor. Fakat Alanya Belediyesi yetkililerinin, bilmeden de olsa, toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna zarar verecek bir adım attığını düşünüyorum. Sünnet gibi bir operasyon erkeklik kanıtı değildir, sünnet olmamış erkek çocukları da daha az erkek değildir. Bunun küçücük çocuklara erkeklik olarak sunulması ve özendirilmesini yanlış buluyorum. Bugün, pek çok kadına şiddet olayı yaşanıyor ve bu olaylardan sonra uzmanlar hep toplumdaki cinsiyet eşitliğinin önemine dem vuruyor. Kız çocuklarının regl oldukları için alkışlandığı törenler yapılmıyorsa, erkek çocuklarının bu özel gününü ‘erkeklik diploması’ ile taçlandırmanın kime faydası vardır? Toplumumuzun ‘Ben erkeğim, işte bu da kanıtı' demeyi düşünecek çocuklar yetiştirmeye ihtiyacı var mıdır? Alanya Belediyesi'nin bu hatasından dönmesini, önümüzdeki yıllarda düzenleyeceği etkinliklerde bu diplomayı vermekten vazgeçtiğini açıklamasını istiyorum. İmzanızı atıp paylaşarak daha çok kişiye ulaşmama destek olabilirsiniz."

ANTALYA EFSANESİNDEN ÇAĞRI

1996 yılında kurulan Antalya Tanıtım Vakfı’nın (ATAV) 2000-2017 yılları arasında tam 17 yıl başkanlığını yürüten efsane turizmci ve turizm yazarı Nizamettin Şen de kampanyayı imzalayıp, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden kampanyaya destek isteyenler arasında yer aldı. Şen, Twitter'da yaptığı çağrıda "Sünnet töreninde 'Erkeklik Diploması' hatasından bir an önce dönün. Toplumsal cinsiyet eşitliği için bu adımı atmanızı bekliyoruz. Benim de bugün içimden bir ses, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim bu hassas konuya duyarsız kalmaz diyordu. Umarım Alanya Belediyesi ve Adem Murat Yücel başkanımız da gerekli hassasiyeti gösterir" dedi.

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