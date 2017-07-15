Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Cezaevlerinde FETÖ temizliği

Birçok kritik kamu kurumlardan toplam 7 bin 398 kişinin ihraç edildiği son KHK'da en dikkat çeken bölümlerden biri de cezaevleri personeli oldu

Cezaevlerinde FETÖ temizliği

Birçok kritik kamu kurumlardan toplam 7 bin 398 kişinin ihraç edildiği son KHK'da en dikkat çeken bölümlerden biri de cezaevleri personeli oldu

15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:21
Cezaevlerinde FETÖ temizliği
banner404

YÜZLERCE gardiyan ve idare memurunun yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki ceza infaz kurumlarında görev yapan 36 cezaevi müdürü de kamudan ihraç edildi.
İhraç edilenler arasında FETÖ ve diğer terör suçlularının da tutulduğu yüksek güvenlikli F tipi ve kapalı cezaevi müdürleri de var.  Yine ihraç edilen cezaevi personelleri arasında kurum içi ve kurumun diğer adli birimlerle yazışmalarını yapan birçok katip de var.
 
İşte o personelin isimleri ve görev yaptıkları cezaevlerinin tam listesi:
 
1-ARZU ÇEKİÇ – İskenderun F TİPİ KAPALI CEZAEVİ
 
2-AYŞE ERMİŞ – Erzurum AÇIK CEZAEVİ
 
3-CEM ERARSLAN - Artvin KAPALI  CEZAEVİ
 
4-CİHANGİR ÇEKİÇ– İSKENDERUN M TİPİ KAPALI CEZAEVİ
 
5-CÜNEYT ARVAS – Bitlis AÇIK CEZAEVİ
 
6-DENiZ SALGIRTAY -BURSA E TİPİ KAPALI CEZAEVİ
 
7-EMİNE ÖZEV - Antalya E TİPİ KAPALI CEZAEVİ
 
8-ENGİN Sakarya  - ÇARŞAMBA A TİPİ KAPALI CEZAEVİ
 
9-FATİH AŞUR  - İzmir 2 NOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZAEVİ
 
10- FATMA ÖVET KOÇ  - burhaniye T AÇIK TİPİ KAPALI CEZAEVİ
 
11-FEVZI SERBES – Bingöl M TİPİ KAPALI CEZAEVİ
 
12-HACI YUSUF ÇATAN - İSKENDERUN T TİPİ KAPALI CEZAEVİ
 
13-HAKAN TOKMAK – ERZURUM AÇIK CEZAEVİ
 
14-HALIL IBRAHIM YILDIRIM -ŞANLIURFA 1 NOLUTTİPİ KAPALI CEZAEVİ
 
15- HARUN YLMAZ - Yozgat E TİPİ KAPALI  CEZAEVİ
 
16-HASAN KÖROĞLU – OLTU T TİPİ KAPALI CEZAEVİ
 
17-İBRAHİM KÜÇÜKTAĞ - Kayseri KAPALI  CEZAEVİ
 
18- İDRİS BAYŞU – Siverek T TİPİ KAPALI CEZAEVİ
 
19- iRFAN YAZICI - Van F TİPİ YUKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZAEVİ
 
20-KENAN AYVENLİ – Ağrı M TİPİ KAPALI CEZAEVİ
 
21-MURAT ERSOY - VAN YUKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZAEVİ
 
22-MUSTAFA ASLAN - Adana E TİPİ KAPALI CEZAEVİ
 
23-MUSTAFA KILIÇ – DOĞUBAYAZIT A2 TİPİ KAPALI CEZAEVİ
 
24-NACIYE KURT - Bursa E TİPİ KAPALI CEZAEVİ
 
25- ÖMER BERŞE- KIRIKHAN AÇIK CEZAEVİ
 
26- ÖMER ÖZCAN – gemlik AÇIK CEZAEVİ
 
27 -ÖZCAN UYSAL – Menemen İ TİPİ KAPALI CEZAEVİ
 
28- Ramazan ÖRS – İZMİR AÇIK CEZAEVİ
 
29- SAİT ŞİRİN – Bergama M TİPİ KAPALI  CEZAEVİ
 
30- SEÇİL SELDA ALKAN - Sincan KADIN KAPALI CEZAEVİ
 
31-SELİM KILINÇ– Ordu E TİPİ KAPALI CEZAEVİ
 
32- SERDAR PAÇ - Şanlıurfa 1 NOLU T TİPİ KAPALI CEZAEVİ
 
33-TÜLAY DAL – İSKENDERUN M TİPİ KAPALI CEZAEVİ
 
34- ÜMİT ERMİŞ- ERZURUM H TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZAEVİ
 
35- YAKUP GUVERCIN – AĞRI M TİPİ KAPALI CEZAEVİ
 
36 -YAVUZ AKPINAR – Ardahan T TIPI KAPALI CEZAEVİ 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 15.07.2017 11:00
Anahtar Kelimeler:
CEZAEVLERİFetöKamu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim