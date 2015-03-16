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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Cezaevinde çocuğa tecavüz

ADANA’nın Ceyhan İlçesi’nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanarak Ceyhan Cezaevi’ne konulan ve o zaman 15 yaşında olan F.O., 17 Şubat 2014’te çocuk koğuşunda birlikte kaldığı 17 yaşındaki M.A.’nın tuvalette kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. ’Nitelikli cinsel istismar’ suçundan hakkında dava açılan M.A., 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararı değerlendiren F.O.’nun avukatı Tugay Bek, "Bildiğim kadarıyla cezaevlerinde mahkum çocuklar arasındaki tecavüz suçlarında bu karar bir ilk" dedi

Cezaevinde çocuğa tecavüz

ADANA’nın Ceyhan İlçesi’nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanarak Ceyhan Cezaevi’ne konulan ve o zaman 15 yaşında olan F.O., 17 Şubat 2014’te çocuk koğuşunda birlikte kaldığı 17 yaşındaki M.A.’nın tuvalette kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. ’Nitelikli cinsel istismar’ suçundan hakkında dava açılan M.A., 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararı değerlendiren F.O.’nun avukatı Tugay Bek, "Bildiğim kadarıyla cezaevlerinde mahkum çocuklar arasındaki tecavüz suçlarında bu karar bir ilk" dedi

16 Mart 2015 Pazartesi 12:31
Cezaevinde çocuğa tecavüz
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Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan F.O., 17 Şubat 2014’te infaz koruma memurlarına bağırarak, aynı koğuşta kaldığı M.A.’nın tecavüzüne uğradığını söyledi. Daha önce de defalarca M.A.’nın kendisine tecavüz ettiğini öne süren F.O., başka bir koğuşa alındı. F.O., ifadesinde M.A.’nın şiddet uyguladığını, bu durumu memurlarına anlattığını belirterek, "M.A.’nın bana kaba kuvvet kullanarak huzursuz ettiğini söyledim. Onlar, yalan söylediğimi düşündü. Bu arada diğer personeller arada sırada koğuşumuza gelip, sorunumuz olup olmadığını soruyorlardı. Ben de ’Bu koğuşta duramıyorum, beni buradan alın’ diyordum. M.A. daha sonra bana cinsel tacizde bulunmaya başladı. Korkumdan ve utancımdan hiçbir görevli memura bunu söyleyemedim" dedi.
TUVALETTE TECAVÜZ ETTİ
Olay günü banyoyu temizlediğini sırada yanına gelen M.A.’nın tuvalete geçmesini istediğini iddia eden F.O., yaşadıklarını şöyle anlattı:"Başıma geleceği bildiğim için kameraya karşı idareye haber vermeye çalıştım ama o an görmemişler. Tuvalete girdim M.A. bana tecavüz ettikten sonra banyo tarafına geçtim, biraz ağladım. Yine kameraya idarenin haberi olsun diye işaret ettim. İçeri geçtiğimde M.A. oda spreyi ile kafama vurdu. Artık korkmadım ve bağırdım. Memurlar içeri girip, ne olduğunu sordular. M.A.’nın bana vurduğunu ve tecavüz ettiğini söyledim. Beni koğuştan alarak dışarı çıkardılar. Bana yapılanlardan dolayı M.A.’dan ve beni döven koğuştaki bütün arkadaşlardan şikayetçiyim."F.O.’nun iddiası üzerine güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Hazırlanan raporda 17 Şubat günü M.A.’nın banyoya geldiğini, bu sırada F.O.’nun da el ve mimik hareketleriyle kameraya bir şeyler anlatmaya çalıştığı belirtilerek, "Saat 11.14’te F.O. tuvalete giriyor. Bahçe kamerasından banyo penceresinin M.A. tarafından gazete ile kapatıldığı görülüyor. Sonra tuvalet penceresinden banyo tarafından bir geçiş olduğu görülüyor. Saat 11.19’da F.O. tuvaletten çıkıyor, bir süre duruyor, ağlıyor ve banyoyu işaret ediyor" denildi.
BU KARAR BİR İLK
Soruşturma sonunda Cumhuriyet Savcısı, M.A. hakkında ’nitelikli cinsel istismar’ suçundan 13 yıla kadar hapis istemiyle Ceyhan 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, M.A.’yı 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Dava sonunda kararı değerlendiren avukat Tugay Bek, olaydaki mağdurun da failin de çocuk olduğunu belirtirken, bu taciz ve tecavüz olaylarının son bulmasının yolunun tutuklu çocuk yargılanmasından geçtiğini söyledi. Kararın da aynı zamanda bir ilk olduğunu ifade eden Bek, şunları söyledi:"Tecavüzün varlığı, mahkemece kabul edildi, bir başka çocuk hakkında mahkumiyet kararı verildi. Bu açıdan bir ilk ama bizim açımızdan tatmin edici değil. Bizim beklentimiz, bu istismarın, tecavüzün önüne geçmek için bir bütün olarak öncelikle çocuk cezaevlerinin bir bütün olarak kapatılması, çocukların tutuklu olarak yargılanmasının önüne geçilmesi ve bu tür vakalarda öncelikli olarak idarenin, görevli memurların, amirlerin sorumluluğunun tartışılması ve sorumluların cezalandırılmasıdır."
GÖREVLİLER YARGILANMADI
Tugay Bek ayrıca, ’kasten yaralama ve kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’ ile suçlanan cezaevi görevlileri H.Ö., O.K., R.E., Y.P., E.A., A.A., Ş.K., M.E., E.Y., A.M., E.E. ve Ö.Ö. için de takipsizlik kararı verildiğini, bu karara yapılan itirazın da reddedildiğini hatırlattı. Bek ayrıca, F.O.’nun maruz kaldığı tecavüz ve şiddet sonucu travma yaşadığını, tedavi olamamasından dolayı madde bağımlısı olduğunu ve hırsızlık suçlamasıyla tekrar tutuklanıp cezaevine girdiğini söyledi.

Kaynak: DHA
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Son Güncelleme: 16.03.2015 11:32
Anahtar Kelimeler:
TecavüzçocukCezaeviTuvalet
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