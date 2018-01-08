Ceza alan FETÖ sanığından mahkeme heyetine küstah sözler!

KOCAELİ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık mühendis Murat Koyun ve avukatı katıldı.



Duruşmada söz verilen Koyun, üzerine atılı suçlamaları reddederek, ByLock kullanmadığını ve örgüt üyesi olmadığını savundu.

FETÖ'nün sohbet toplantılarına öğrenci olduğu dönemde gittiğini ifade eden Koyun, 2013 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra bir daha toplantılara gitmediğini iddia etti.



Koyun, Bank Asya'daki hesabını öğrencilik döneminde açtığını dile getirerek, aktif olarak bu hesabı kullanmadığını ileri sürdü.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, isnat edilen eylemin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun unsurlarını oluşturması dolayısıyla sanığı 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.



"Sizin yüzünüze tüküreceğim"



Hüküm zaptının kendisine verilmesinin ardından Mahkeme Başkanı Muhiddin Paça ve heyete dönen sanık, "Sayın başkan, bu cezayı ben almadım. Siz bu cezayı kendinize verdiniz. Bu ülkeye bir gün demokrasi ve hukuk geldiğinde bunun hesabını (sanık sandalyesini göstererek) burada vereceksiniz. Ben de o gün duruşma salonunda olacağım, sizin yüzünüze tüküreceğim." diye bağırdı.



Bunun üzerine sanık Koyun hakkında tutanak tutularak soruşturma açıldı.