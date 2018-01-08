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Ceza alan FETÖ sanığından mahkeme heyetine küstah sözler!

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan tutuklu sanığa, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Hapis cezası alan sanık küstah sözlerle mahkeme heyetini tehdit etti

Ceza alan FETÖ sanığından mahkeme heyetine küstah sözler!

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan tutuklu sanığa, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Hapis cezası alan sanık küstah sözlerle mahkeme heyetini tehdit etti

08 Ocak 2018 Pazartesi 23:59
Ceza alan FETÖ sanığından mahkeme heyetine küstah sözler!
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KOCAELİ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, "silahlı terör  örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık mühendis Murat  Koyun ve avukatı katıldı.
 
Duruşmada söz verilen Koyun, üzerine atılı suçlamaları reddederek,  ByLock kullanmadığını ve örgüt üyesi olmadığını savundu.
FETÖ'nün sohbet toplantılarına öğrenci olduğu dönemde gittiğini ifade  eden Koyun, 2013 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra bir daha toplantılara  gitmediğini iddia etti.
 
Koyun, Bank Asya'daki hesabını öğrencilik döneminde açtığını dile  getirerek, aktif olarak bu hesabı kullanmadığını ileri sürdü.
 
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, isnat edilen eylemin, "silahlı  terör örgütüne üye olmak" suçunun unsurlarını oluşturması dolayısıyla sanığı 6  yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
 
"Sizin yüzünüze tüküreceğim"
 
Hüküm zaptının kendisine verilmesinin ardından Mahkeme Başkanı  Muhiddin Paça ve heyete dönen sanık, "Sayın başkan, bu cezayı ben almadım. Siz bu  cezayı kendinize verdiniz. Bu ülkeye bir gün demokrasi ve hukuk geldiğinde bunun  hesabını (sanık sandalyesini göstererek) burada vereceksiniz. Ben de o gün  duruşma salonunda olacağım, sizin yüzünüze tüküreceğim." diye bağırdı.
 
Bunun üzerine sanık Koyun hakkında tutanak tutularak soruşturma  açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KocaeliFetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması
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