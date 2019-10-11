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Ceylanpınar'dan bir acı haber daha geldi

Şanlıurfa Valiliği son dakika açıklaması yaptı

GÜNDEM 11.10.2019, 00:04
Ceylanpınar'dan bir acı haber daha geldi
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ŞANLIURFA Valiliği: PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mazlum GÜNEŞ (11) adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

#Ceylanpınar
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