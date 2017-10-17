Çevrecilerden‘ÇED’siz olmaz’ kampanyası

TBMM’de bugünden itibaren görüşülmeye başlanacak torba yasa tasarısında, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğinin rafa kaldırılacağı ve madenciler için 3 ayda verilmeyen izinlerin otomatik verilmiş sayılacağı yönündeki maddelerin iptali istendi. Sosyal medyada, bu maddelere karşı ‘ÇED’siz olmaz’ kampanyası başlatıldı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Kent ve Çevre Kurulu ile Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları üyesi avukat Tuncay Koç, “Tasarıdaki 54. 55. ve 56. maddeler tüm ormanlar, yaylalar ve meralarımızın madenciler tarafından talan edilmesi anlamına geliyor. Tasarıdaki bu maddelerin bir an önce gündemden çekilmesi, hatta ağza dahi alınmaması gerekir. Korkunç maddeler” diye konuştu.
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