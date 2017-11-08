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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çok sayıda personel alınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilmek üzere 20 müfettiş yardımcısı alınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çok sayıda personel alınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilmek üzere 20 müfettiş yardımcısı alınacak

08 Kasım 2017 Çarşamba 07:50
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çok sayıda personel alınacak
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RESMİ Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Bakanlığın Rehberlik ve  Teftiş Başkanlığında boş bulunan toplam 20 müfettiş yardımcısı kadrosuna yazılı  ve sözlü sınav sonucuna göre, üniversitelerin mimarlık, mühendislik,  mimarlık-mühendislik, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve  idari bilimler fakültelerinin veya bunlara denkliği belgelenmiş yerli veya  yabancı yükseköğretim kurumlarının inşaat mühendisliği (4), mimarlık (2), çevre  mühendisliği (2), şehir ve bölge planlama (2), hukuk (3), iktisat (3), işletme  (2) ve maliye (2) bölümlerinden mezun olanlardan, her bölüm için ayrılan ve  açıklanan sayıda personel alımı gerçekleştirilecek.
Yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşacak yarışma  sınavının yazılı bölümünü kazananlar, tarihi ve yeri daha sonra bildirilecek  sözlü sınava tabi tutulacak.
 
Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından A  grubu kadrolar için 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS)  ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmaları, 657 sayılı Devlet Memurları  Kanunu'nun 48'inci maddesinde yazılı şartları taşımaları, sağlık durumlarının her  türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olması, müfettişlik görevini  yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmaması ve sınavın  yapılacağı 2017 yılının, ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını  doldurmamış olmaları gerekiyor.
 
Yazılı sınava KPSS puanı başarı sıralaması esas alınarak her bölüm  mezunları için ayrılan müfettiş yardımcısı kontenjanının 20 katı kadar aday  çağrılacak.
 
Sınava katılmak için başvurular, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının  internet sitesinde yayımlanan başvuru formu ve gerekli diğer belgelerle 22 Kasım  Çarşamba günü mesai bitimine kadar Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına  şahsen ya da postayla yapılacak.
 
Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konu grubundan  alınan notun 100 tam puan üzerinden 60'tan ve bu notlar ortalamasının 70'ten,  yabancı dil notunun ise 50'den aşağı olmaması gerekiyor. Sözlü sınav notunun ise  70'ten aşağı olmaması şartı aranıyor. Sınav sonucu, yazılı ve sözlü sınav  notlarının ortalaması alınarak saptanacak. Notlarının eşitliği halinde, yabancı  dil notu üstün olanlara sıralamada öncelik verilecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteÇevre Ve Şehircilik BakanlığıRehberlik Ve Teftiş Başkanlığı
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