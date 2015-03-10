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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Çevik Kuvvet’ten öğrencilere ilginç tepki

Akdeniz Üniversitesi’ndeki Berkin Elvan eyleminde öğrenciler halay çekti. Öğrencilerin içinde çevik kuvveti eleştiren sözlerin bulunduğu bir şarkı söylemesi üzerine çevik kuvvet tepkisini öğrencilere sırtını dönerek gösterdi

Çevik Kuvvet’ten öğrencilere ilginç tepki

Akdeniz Üniversitesi’ndeki Berkin Elvan eyleminde öğrenciler halay çekti. Öğrencilerin içinde çevik kuvveti eleştiren sözlerin bulunduğu bir şarkı söylemesi üzerine çevik kuvvet tepkisini öğrencilere sırtını dönerek gösterdi

10 Mart 2015 Salı 14:55
Çevik Kuvvet’ten öğrencilere ilginç tepki
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AKDENİZ Üniversitesi’nde yaklaşık 30 kişilik öğrenci grubu, 11 Mart’ta Gezi olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölüm yıl dönümünde dersleri boykot etmek merkezi yemekhane önünde bildiri dağıtmaya başladı. Yemekhane önüne masa kuran öğrenciler, diğer öğrencilere bildiri dağıtmaya başladı. Masanın altındaki odun parçaları ise dikkat çekti. Sık sık slogan atan grup, verdikleri bir bildiriyi almak istemeyen öğrenci ile tartıştı. Yaşanan tartışmayı polisler ayırdı. Gerginliğin büyüme ihtimaline karşı çevik kuvvet ekipleri de hazır bekledi. Bir süre polis aleyhinde slogan atan grup, halay çekmeye başladı. Polislerin alandan ayrılması üzerine grup, halayını çevik kuvvet ekipleri önünde çekmeye başladı. İçinde çevik kuvveti eleştiren sözlerin bulunduğu şarkının söylenmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri kalkanları ile birlikte gruba, sırtlarını döndü. Halayın bitmesi ve öğrencilerin bildiri dağıtımının sona ermesinin ardından çevik kuvvet alandan ayrıldı. Bir süre daha slogan atan grup, sessizce dağıldı.
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Son Güncelleme: 10.03.2015 13:57
Anahtar Kelimeler:
AkdenizÜniversiteGeziBerkin Elvan
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