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Çevik Kuvvet Şubesi önünde şüpheli çanta paniği

Bolu'da, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde park halindeki otomobilin arkasına bırakılan çanta, fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden giyecek ve kuru yemiş çıktı

Çevik Kuvvet Şubesi önünde şüpheli çanta paniği

Bolu'da, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde park halindeki otomobilin arkasına bırakılan çanta, fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden giyecek ve kuru yemiş çıktı

29 Eylül 2017 Cuma 13:53
Çevik Kuvvet Şubesi önünde şüpheli çanta paniği
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BOLU'DA, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde park halindeki otomobilin arkasına bırakılan çanta, fünye ile patlatıldı. İçinden kıyafet çıkan çantanın sahibi üniversite öğrencisi Sevinç Turgut, araçta oluşan hasarı kendisinin ödeyeceği endişesini  yaşadı. Polis, hasarın valilik tarafından karşılanacağını açıkladı.

Sabah 09.00 sıralarında, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasının da bulunduğu Karamanlı Mahallesi Dere Sokak’ta park halindeki otomobilin arkasına bırakılan çantayı fark edenler polise haber verdi. Polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada çanta ve aracın sahibini bulamadı. Sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

bomba-2

Daha sonra gelen bomba imha uzmanı, Çevik Kuvvet Şubesi önüne bırakılan çantayı inceledi. Şüpheli bulunan çantanın fünye ile patlatılmasına karar verildi. Bu sırada Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde eğitim gören Sevinç Turgut gelerek çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Turgut, memleketinden yeni geldiğini, alışveriş için markete girerken çantayı aracın arkasına bıraktığını, çıkışta da unutarak evine gittiğini belirtti.

ARAÇTAKİ HASARI ÖDEME KORKUSU YAŞADI

Turgut’un açıklamasına rağmen çanta fünye ile patlatıldı. Çantadan saç kurutma makinesi, kıyafet, kuru üzüm ve antep fıstığı çıktı. Patlatma nedeniyle otomobilin arkasında hafif hasar oluştu. Çantanın patlatılması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Sevinç Turgut, araçta oluşan hasarın da kendisine ödetilmesinin endişesini yaşadı. Turgut, “Ben sadece çantayı unuttum. Araçla hiçbir alakam yok. Araçla ilgili hiç kimse bana bir şey söylemesin. Ben öğrenciyim hiçbir şeyi karşılayamam” dedi.

Polis, “Hasarı valilik karşılar” diyerek Turgut’u teselli etti. Daha sonra gelen otomobilin sahibinin bir yakınına da araçtaki hasarın valilik tarafından karşılanacağı bildirildi. (DHA)

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çevik Kuvvetşüpheli çantaBolu
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