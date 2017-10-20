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Çevik Kuvvet'i işgal girişimi davasında flaş gelişme! Hepsine...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü işgal etmeye çalıştıkları ve bu sırada 1 kişinin ölümü, 15 kişinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle 18'i tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi

Çevik Kuvvet'i işgal girişimi davasında flaş gelişme! Hepsine...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü işgal etmeye çalıştıkları ve bu sırada 1 kişinin ölümü, 15 kişinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle 18'i tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi

20 Ekim 2017 Cuma 18:45
Çevik Kuvvet'i işgal girişimi davasında flaş gelişme! Hepsine...
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İSTANBUL 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada söz alan cumhuriyet  savcısı, davaya ilişkin esas hakkındaki mütalasının hazır olduğunu beyan ederek,  mahkemeye sundu.

Mütalaada, tüm sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya  teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması  talep edildi. Mütalaada, ayrıca sanıklar eski Albay Yusuf Sarı, eski Yarbay Kadir  Yıldız ve eski Uzman Çavuş Yusuf Boz'un ''kasten öldürme'', ''kasten yaralama'',  ''tehdit'' ve  ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından da hapis cezasına  çarptırılmaları istendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu  savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar  hakkında, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye  teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini  yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ile "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya  teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep  ediliyor.

İddianamede, bazı sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma"  suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması  istenirken ayrıca, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün işgal girişiminin  planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle Kurmay Albay Yusuf Sari'ya, "tehdit",  "kasten öldürmeye azmettirme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama"  suçlarından müebbet ve 54 yıldan 94 yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

Tutuklu sanıklardan Yarbay Kadir Yıldız'ın ise olay sırasında Ümit  Yolcu'nun ölümüne ve 7 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle "kasten  öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" suçlarından da müebbet  ile 52 yıldan 86 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet YapılanmasıFetöPdy
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