‘Çetin yollar yorgun bedenlerle aşılmaz’

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar’da 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, konuşmasında, “Madem ki 2019 Mart ve Kasım seçimleri bizim ve ülkemiz için hayati öneme sahiptir, öyleyse yapacağımız iş yine milletimize bakmaktır, onun işaret ettiği yolda gitmektir. Milletimiz bize ne diyor, değişin, yenilenin, reform. Milletimiz bize daha hedefler, daha büyük projeler diyor. Değişim demek asla geçmişle bağları tümüyle koparmak demek değildir. Yenilenme demek asla kadroları tümüyle tasfiye etmek değildir. Reform demek, asla mevcudu kaldırıp bir kenara atmak demek değildir. Daha büyük hedefler demektir. Asla devam eden çalışmaları aksatmak demek değildir. Bu kavramlar bizim için 15 yıllık tecrübelerimizden ve birikimimizden aldığımız güçle geleceğe daha sağlam hazırlanmak iradesini ortaya koymak değildir. Teşkilatlarımızın bir kısmının yenilenmesi gerekiyorsa yenileyeceğiz. Bunun için belediye başkanlarımızın bir kısmının dinlenmesi veya başka görevlerde değerlendirilmesi icap ediyorsa, elbette karşılıklı mutabakatla gereğini yapacağız. Bundan kimsenin alınmaması gerekir. Bunun için dünyaya, ülkeye, partimize bakışımızı zamanın ruhuna teslim olarak değil, zamanın ruhunu çözerek ileriye taşımamız gerekiyorsa elbette hep birlikte bu iradeyi göstereceğiz. Bugün bizim kadromuzu yeni isimlerle güçlendirmemizden daha doğal ne olabilir? Aksi halde geçmişteki o partilerden, o kadrolardan farkımız kalmaz. AK Parti’yi ve Türkiye’yi göz göre göre böyle bir çıkmazın içine sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

‘Şartların çetinliği...’

“Türkiye’yi 15 yılda 3 kat büyütme başarısını gösteren partimiz elbette bu değişimi de başaracak ve ülkemizi hedeflerine ulaştıracaktır” diyen Erdoğan, “Bu konuda hiçkimsenin en küçük bir şüphesi olmasın. Yeter ki partimizi niçin kurduğumuzu, bunca mücadelemizi neden verdiğimizi, ülkemizi ve milletimizi nereye ulaştırmayı hedeflediğimizi unutmayalım. İnanın bana gerisi çok kolaydır. Hiç şüphe yok. Çünkü bu millete layık olan kadro burada. Çünkü biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bunun gereğini de bugüne kadar yaptık, yapıyoruz. Dünya değişirken Türkiye’nin yerinde saymasını beklemek ne kadar yanlışsa, Türkiye değişirken AK Parti’nin de olduğu gibi kalmasını beklemek o kadar yanlıştır. Esasen, biz kurulduğumuz günden beri bu yenilenme sürecinden hiç kopmadık. Bugün bu meseleyi çok fazla konuşuyor olmamızın sebebi, Türkiye’nin içinde bulunduğu şartların çetinliğidir. Unutmayınız ki çetin yollar, yorgun bedenlerle aşılamaz” açıklamasında bulundu.

‘Planlara karşı uyanık olacağız’

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, “Barzani’nin sağında Fransa’nın eski Dışişleri Bakanı, sol tarafında bir Yahudi. Bunlar bir siyonizmin planlamasını bir masa üstünde yapıyorlar. Bu planların içerisine nelerin olduğunu gayet iyi biliyoruz ama uyanık olacağız. Bütün bu oyunları görerek kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız. Bunlara da fırsat vermeyeceğiz. Ne işi var Barzani’nin sağında ve solunda bu adamların. 350 kilometre sınırı olan Türkiye, senin dostun, kardeşin olarak buradayken, en zor zamanında senin yanındayken, sana kardeşim derken Türkiye’yi bırakıp bunlarla neyin planlamasını yapıyorsun? Buna müsaade edilir mi?” dedi.

Macron ve Aliyev ile bölgeyi görüştü

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin daha geliştirmesine ilişkin adımların yanı sıra başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonla görüştü. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların da ele alındığı, Erdoğan’ın ekim sonunda Azerbaycan’a yapacağı ziyaretin de görüşüleceği belirtildi.