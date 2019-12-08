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Çernobil'in kapısı Türk akademisyen ve öğrencilere açılacak

Ankara Üniversitesi ile Ukrayna'daki Nükleer ve Radyasyon Güvenliği Ulusal Bilim ve Teknik Merkezi arasındaki iş birliği kapsamında Türk ve Ukraynalı akademisyenler, nükleer bilimler alanında ortak çalışmalar yürütecek

GÜNDEM 08.12.2019, 17:31 08.12.2019, 17:34
Çernobil'in kapısı Türk akademisyen ve öğrencilere açılacak
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ANKARA Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü ile Radyasyon Güvenliği Ulusal Bilim ve Teknik Merkezi (SSTC NRS) arasında nükleer bilimler alanında bilgi paylaşımı ve ortak çalışmalar yapılması, öğrencilere nükleer teknolojiler kullanımı ve radyasyon güvenliği gibi konularda eğitimler verilmesi amacıyla iş birliğine gidildi.
Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Niyazi Meriç, iş birliğine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki nükleer reaktör kurulumu çalışmalarına işaret ederek, bu reaktörlerde görev yapacak eğitimli personele ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
 
Türkiye'de nükleer bilimler üzerine çalışan az sayıda akademisyen olduğunu belirten Meriç, "Öğrencilerimizi iyi şekilde yetiştirmemiz ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyor. Bunun için de nükleer bilimler üzerine çalışmaların yapılabileceği laboratuvarlara ihtiyaç var." dedi.
 
Meriç, bu kapsamda tecrübelerinden faydalanmak için SSTC NRS ile iş birliği yaptıklarını ifade ederek, "Ukrayna'da birçok nükleer reaktör bulunuyor. Ayrıca reaktör kazasının yaşandığı Çernobil Nükleer Santrali var. Buralara gidip hem deneylerimizi gerçekleştirmeyi hem de öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
 
Eğitim programları gelecek yıl başlayacak
 
SSTC NRS'nin Ukrayna'daki tüm nükleer santrallerden sorumlu olduğuna dikkati çeken Meriç, "Bu iş birliği, Ukrayna'daki nükleer santrallerde rahatlıkla deney yapma, oralardaki uzmanların bilgi birikiminden yararlanmamıza imkan sağlayacak. Böylece öğrencilerimiz ile birlikte hem Çernobil'de hem de diğer nükleer reaktörlerde bilimsel gözlem ve çalışmalar yapabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Meriç, ayrıca Ukrayna'daki Odessa Ulusal Politeknik Üniversitesi ve Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi Igor Sikorsky Kiev Politeknik Enstitüsü ile iş birliği halinde olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:
 
"Türk öğrenciler, nükleer bilimler alanındaki yüksek lisans programlarının ilk yılını ülkemizde tamamladıktan sonra eğitimlerine Ukrayna'daki üniversitelerde devam edebilecek. Bu programlardan mezun olan öğrenciler, hem Türkiye'de hem de Ukrayna'da eğitim gördükleri üniversitelerden diploma alacak. Bu kapsamdaki eğitim programları gelecek yıl başlayacak."
 
SSTC NRS Müdürü Ihor Shevchenko da Türkiye'nin nükleer enerji üreten ülkeler arasına katılma yolunda ilerlediğini belirterek, bu konudaki tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını aktardı.
 
Nükleer santrallerin güvenliğinin önemine işaret eden Shevchenko, "Gelecekte Türkiye'deki nükleer santrallerde çalışacak personelin iyi eğitimli ve profesyonel olması gerekiyor. Bu bağlamda nükleer santrallerin kullanımıyla ilgili uzmanların yetiştirilmesi için Türkiye'ye eğitim programları sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.
 
Shevchenko, Ukrayna'ya gelecek Türk öğrencilerin nükleer santralleri ve Çernobil faciasının yaşandığı bölgeyi ziyaret etmelerinin önemli bir deneyim olacağını vurgulayarak, "Öğrenciler, hem bilgi edinecek hem de Çernobil faciasının yaşandığı bölgede, sorumsuzluğun ne kadar büyük bir bedele mal olabileceğini görecek." dedi.
 

#Ankara Üniversitesi
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