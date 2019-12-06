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Ceren'in katilin 14 yıl önce onu da bıçaklamış

Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren ve ifadesi kan donduran katil zanlısının 14 yıl önce 13 yaşındayken yine Ordu'da bıçakladığı Dinçer A.'ya DHA ulaştı. Sokakta yürürken arkasından gelen Özgür Arduç'un karın bölgesinden defalarca bıçakladığı Dinçer, 10 gün komada kaldı. Dalağı alınan Dinçer A., Ceren'in, kendine saldıran kişi tarafından öldürüldüğünü duyduğu andan itibaren gözyaşı döktüğünü söyledi. Dinçer, aradan geçen süreye rağmen Arduç'un kendisine neden saldırdığını bilmediğini belirterek, "Neden yaptığını ben de hala merak ediyorum" dedi

GÜNDEM 06.12.2019, 17:29 06.12.2019, 17:31
Ceren'in katilin 14 yıl önce onu da bıçaklamış
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DİNÇER'İN babası Ahmet A. ise oğlunun psikolojisinin çok bozulduğunu belirterek, "Robot resmini görür görmez yanıma gelip 'Baba bu beni bıçaklayan değil mi' dedi. O anda peşine düşebilirdi. Çocuk onu unutur mu? O kızın ne günahı vardı? Üzüntüden ailenin karşısına gidemiyorum" diye konuştu.

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un ilk kurbanı, 2005 yılında henüz 13 yaşında olan Dinçer A., oldu. Katil zanlısı, 1987 yılında 3 yaşındayken dedesi tarafından verildiği yetimhaneden 18 yaşına geldiği 2002 yılında ayrıldı. Bir süre İspir Yatılı Okulu’nda kalan Arduç, 2002 yılında Ordu’ya geldi.

13 YAŞINDAKİ DİNÇER, 10 GÜN KOMADA KALDI

Bu dönemde sürekli hırsızlık yapan Özgür Arduç, 2005 yılının 6 Ağustos günü, kendisine, yolda yürüyen o henüz 13 yaşında olan ortaokul öğrencisi Dinçer A.'yı kurban seçti. Öğle saatlerinde yaşanan olayda Arduç, küçük çocuğu, defalarca karnından bıçakladı. Art arda aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Dinçer A. hastaneye kaldırıldı.

İç organları hasar gören Dinçer, bir dizi ameliyata alındı. Dalağı alınan Dinçer, 10 gün boyunca komada kaldı.

EĞİTİM HAYATINA DEVAM EDEMEDİ

Doktorların umutsuz konuştuğu çocuk, mucizevi şekilde hayatta kaldı. Ancak küçük yaşta yaşadığı travmayı bir türlü atlatamadı. Doğuştan astım hastası da olan Dinçer A., lise birinci sınıftayken okulu bırakıp, babası Ahmet A.'nın restoranında çalışmaya başladı.

'KASTEN ÖLDÜRMEYE TAM DERECE TEŞEBBÜS'TEN' 20 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Saldırının ardından tutuklanarak, cezaevine konulan zanlı Özgür Arduç ise Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılamada, 30 Haziran 2006 günü, 'kasten öldürmeye tam derecede teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 30 Mayıs 2008 tarihinde Yargıtay tarafından da onandı.

CEREN'İ ÖLDÜREN KATİLİ GÖRDÜĞÜ ANDAN İTİBAREN AĞLIYOR

Şu an 27 yaşında ve bekar olan Dinçer, Ceren'in kendi saldırganı tarafından öldürüldüğünü babasıyla birlikte çalışmaya devam ettiği restoranda öğrendi.

O andan itibaren sürekli ağlayan ve yaşadığı kabus dolu günlere dönen Dinçer A., kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine, Özgür Arduç'un kendisine neden saldırdığını aradan geçen süreye rağmen öğrenemediğini ifade ederek, "İşin gerçeği neden yaptığını ben de hala merak ediyorum" dedi.

'OĞLUM 'BABA BU BENİ BIÇAKLAYAN DEĞİL Mİ' DEDİ'

Dinçer'in babası Ahmet A. ise oğlunun psikolojisinin çok bozulduğunu belirterek, DHA muhabirine şunları söyledi:

"Çocuğumu zor durdurdum. Oğlum gördüğünde 'Baba bu beni bıçaklayan adam değil mi?' diye sordu. Çocuğum onun yüzünden kendini korumak için hiç boş gezmiyor. Bıçak atmaktan bıktım. Allah korusun karşı karşıya kalsaydık ne olurdu bilemem ki. Ya o onu öldürürdü ya benim çocuğum onu öldürürdü. Robot resmini görür görmez yanıma gelip 'Baba bu beni bıçaklayan değil mi' dedi. O anda peşine düşebilirdi. Çocuk onu unutur mu? Sahilde balık tutarken eve götürüyor evin kapısından içeri girmesini söyleyip bıçaklıyor. Çocuğum onu tanımıyordu. Madde bağımlılarını ıslah etsinler. O kızın ne günahı vardı? 2 gündür uyku uyuyamıyorum. Üzüntüden ailenin karşısına gidemiyorum. Üniversitede okuyan çocuğum var onun da psikolojisi bozuldu. Korkudan kapıya çıkamıyor. Madde bağımlılarının sokaklardan toplamalarını istiyorum."

'TELEVİZYONDA GÖRÜNCE AYNI DUYGUYU HİSSETTİM'

Dinçer'in annesi Kadriye A. de "Üniversitede okuyan çocuğum bile arayıp, bu kişinin peşinden gelebileceğini düşündüğünü ve çok korktuğunu söyledi. Televizyonda görünce aynı duyguyu hissettim. Bunların sokakta gezmesini istemiyoruz. Oğlum ölebilirdi. Bize o zaman 'Oğlunuz ölebilir, hazırlığınızı yapın' demişlerdi. Oğlumun öldüğünü düşünerek eve geldim, oğlum beni yanına isteyince gelip beni aldılar. Allah tarafından bir can geldi. Şu an çocuğumun psikolojisi bozuldu. Aynı şeyleri tekrar yaşadı" diye konuştu.

Bu sırada ailesinin yanına gelen Dinçer A. ise DHA muhaberinin sorularına, "Çok kötüyüm" karşılığını verdi, uzaklaştı.

#ordu #Ceren #Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
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