Ceren Özdemir'in son anları kamerada
Ordu'da evinin önünde kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı.
GÜNDEM 04.12.2019, 15:53
ORDU'DA, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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