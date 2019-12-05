Ceren Özdemir'in katili, emniyetten böyle çıkartıldı

ORDU'DA balerin Ceren Özdemir'i (20) evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, emniyetteki ifadesinin ardından alınan geniş güvenlik önlemleri ile adliyeye sevk edildi. Üniversite öğrencisi ve bale hocası olan Ceren Özdemir'i kalbinden bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, dün akşam üzeri yakalanarak emniyete götürülmüştü. Bugün sabah saatlerine kadar emniyetteki sorgusu süren katil zanlısı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmek üzere binadan çıkarıldı. Katil zanlısı Arduç'un binadan çıktığı anda emniyet binası önünde toplanan bir grup, Arduç'a tepki gösterdi. Öfkeli kalabalık, katil zanlısının aleyhinde sloganlar attı.