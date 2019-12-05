Ceren Özdemir cinayetinde korkunç detaylar
Ordu'da vahşi bir şekilde öldürülen üniversite öğrencisi ve balerin Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A. ile ilgili gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Ceren Özdemir'i kalbinden ve göğsünden bıçaklayan Özgür A.'nın çok sayıda suç kaydı ortaya çıktı. Özgür A.'nın 14 yıl önce, 2005 yılında, yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü öğrenildi
GÜNDEM 05.12.2019, 01:07
YAKALANAN Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu öğrenildi.
Yakalanma anında 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaralayan Özgür A., 2005 yılında Ordu'da bir çocuğu öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, firari olarak yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Hakkındaki yakalama kararı doğrultunda her yerde aranan Özgür A., 2018 yılında hırsızlık yaparken suçüstü ele geçirildi.
Poliste 20 ayrı hırsızlık suçundan kaydı da bulunan Özgür A., cezasını çekmesi için tutuklanarak cezaaevine konuldu. Ancak Özgür A., 1 Aralık 2019 tarihinde cezaevinden firar etti.
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