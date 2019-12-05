Ceren Özdemir cinayeti sonrası Adalet Bakanı'ndan ilk açıklama

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, kadın cinayetlerine ilişkin konuştu. Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir olayı ve Ankara'da öldürülen Şule Çet olayları ilekadına yönelik şiddetle ilgili olarak konuşan Gül, "İyi hal' gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır." açıklamasında bulundu.Gül, "Singapur Sözleşmesi'nin Arabuluculuk Üzerine Yansımaları Sempozyumu'nda konuştu.Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada, "Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan 'iyi hal' gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır." dedi.

Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Yıllardır uygulanan İnfaz Kanunu üzerine yapmış olduğumuz çalışmalarda iyi hal, açığa ayırma gibi konular bakanlığımızca tüm uygulayıcılar, tüm akademisyenlerle çalışma yapılan bir diğer konudur. Bu konuda parlamentonun takdiri halinde bu hususta da atılması gereken adımlar olduğunu, bu konuda çalışmalarımızın yapıldığını ifade etmek isterim."

"HUKUK DÜZENLEMELERİ TOPLUMUN BEKLENTİSİNE CEVAP VERMEK ZORUNDA"

Adalet Bakanı Gül, "Amacımız, hukukun kolaylaştırıcı imkanlarını harekete geçirmektir. Hukuk düzenlemeleri vatandaşın, toplumun beklentisine cevap vermek zorundadır. Elbette yargı mercileri kendi takdirlerini vermektedir. Ancak verilen her kararın maşeri vicdanda ve toplum nezdinde yeni yaralar açmayan yaraları kapatan bir karar olması gerekçeye dayanması milletimizin beklentisidir.'' diye konuştu.