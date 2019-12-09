Ceren'in katilinin intihar yöntemi "Pes" dedirtti!

ÜNİVERSİTE öğrencisi Ceren Özdemir'i vahşice katleden Özgür Arduç, Van'da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar girişiminde bulundu. Arduç'un girişiminin detayları da gün yüzüne çıktı. Öğrenilen bilgilere göre Arduç, lavaboda kırdığı fayans parçalarıyla bileklerini kesti. Cani adam, hastanede özel odada tedavi edildikten sonra tekrar cezaevine gönderildi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Arduç, tutuklandıktan sonra getirildiği Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda intihara kalkıştı.

LAVABODAKİ FAYANSLARI KULLANDI

Lavaboda kırdığı fayanslarla bileklerini kesmeye çalışan Arduç'u gören ceza infaz kurumu görevlileri, müdahale ederek Arduç'u hastaneye kaldırdı.

HASTANEDE ÖZEL ODAYA ALINDI

Götürüldüğü hastanede gerekli müdahaleleri yapılan Arduç, özel odada yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Tekrar cezaevine gönderilen sanığın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından yargılanacak olan Arduç,işlemlerinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Ordu'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi-balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası evine doğru yola çıktı. Geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren'in katil zanlısının Özgür Arduç olduğu tespit edildi. Zanlı ilk ifadesinde, "Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım" dedi.