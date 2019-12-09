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Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın aramamış

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un (35), cinayetten 4 saat önce, zıpkın çalmak için girdiği av bayiindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ellerini montun cebine koyarak av ürünlerini yakından inceleyip, fiyatları hakkında bilgi alan katil zanlısının, dikkat çekmemek için gülümsediği, fırsatını bulamayıp, zıpkını çalamaması üzerine ise av bayiinden çıktığı görülüyo

GÜNDEM 09.12.2019, 17:41
Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın aramamış
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OLAY, 3 Aralık saat 19.30 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI, CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergâhtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonunda görüntüdeki kişinin, 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık günü cezaevinden firar eden uyuşturucu bağımlısı Özgür Arduç olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan ve emniyette Ceren Özdemir'i öldürdüğünü itiraf eden Özgür Arduç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından tutuklandı. Katil zanlısı Arduç, güvenlik gerekçesiyle Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı Özgür Arduç'un, cinayetten 4 saat önce, zıpkın çalmak için Ordu'da girdiği bir av bayiindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; ellerini montun cebine koyarak av ürünlerini yakından inceleyip, işletme sahibinden fiyatlar hakkında bilgi alan katil zanlısının, dikkat çekmemek için gülümsediği, fırsatını bulamayıp zıpkını çalamaması üzerine de av bayiinden çıktığı görülüyor.

İFADESİNDE SÖYLEMİŞTİ

Cezaevinden firar ettiğinde birilerini öldürmeyi planladığını anlatan katil zanlısı, sorgusunda av bayiinde girip zıpkın çalmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyleyerek, "Üzerimdeki montu bir mağazadan çaldım. Ses çıkartan aparatı koparıp, üzerime giydim. Bıçağı bir av malzemecisinden çaldım. Param olsa silah alacaktım ama param yoktu. Katliam yapmak istiyordum. Zıpkın çalmayı da düşündüm ama ancak bıçak çalabildim" demişti.

'İÇERİ RAHAT TAVIRLARLA GİRDİ'

Katil zanlısının geldiği av bayii sahibi Rafet Yeşilyurt, "İçeri rahat bir tavırla girdi. Ürünlere baktı, zıpkının fiyatını sorup 'şimdi almayacağım' dedi. Ben de 'madem almayacaksın neden fiyatını soruyorsun' dedim. 'Dönüşte sonra alırım' dedi, bir süre bakınıp, çıktı gitti. Olayı televizyondan duyduk. Katilin buraya gelen o adam olduğunu anladım" diye konuştu.

BALE KURSU YAKINLARINDAN GEÇMİŞ

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak, öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un (35), cinayetten 1 gün önce, genç kızın bale kursu yakınlarındaki sokakta yürürken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlısının, Ceren'in bale kursunun bulunduğu binanın yanındaki alışveriş merkezi ile iş yerine girdiği; ardından sokakta kalabalık arasında yürüdüğü anlar yer alıyor.

CEREN'İ TAKİP ETMİŞ

Özgür Arduç'un, olay günü, Ceren'in yürüdüğü sokaktaki farklı güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, katil zanlısının, Ceren'i bir süre arkasından takip ettiği ardından da karşı kaldırıma geçip, takibini sürdürdüğü anlar yer aldı.

GENÇ KIZIN SON GÖRÜNTÜLERİ

Balerin Ceren Özdemir'e ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de tespit edildi. Görüntülerde, Ceren'in olay günü üniversiteden çıkıp, bale kursuna gittiği, saatler sonra da kurstan çıkarak, evine gitmek için yürüdüğü anlar yer alıyor.

GÜVENLİKÇİDEN PARA İSTEMİŞ

Öte yandan Özgür Arduç'un, olaydan 1 gün önce öğle saatlerinde, Ordu Ticaret Borsası'nın önünden geçtiği, buradaki güvenlik görevlisinden para istediği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

#Ceren Özdemir #Özgür Arduç
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