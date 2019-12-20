Ceren'in katilinin arabada bıçakladığı polisler o anları anlattı

CEREN Özdemir'i katleden Özgür Arduç hakkında polislere yönelik öldürme girişimi için hazırlanan ikinci iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede Arduç'u yakalayan ve arabada bıçaklı saldırısına maruz kalan Zeki Çelik ve Haydar Değerli adlı iki polisin ayrıntılı ifadeleri yer aldı.

"KİMLİK ARAR GİBİ YAPIP BIÇAK ÇIKARDI"

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; 45-42 kodlu ekip aracında yaşadıklarını anlatan polis memuru Zeki Çelik ifadesinde "Özgür Arduç'a kimlik sorduğumda elini montunun sol cebine doğru götürerek kimlik arar gibi yaptı. Ben o sırada kendisine kelepçe takmak için yeltendim, kelepçeyi hazırlayarak kendisine döndüğümde Arduç'un elinde bıçağın sapını gördüm. 'O ne, bıçak mı?' diye sormamla Arduç bıçağı göğsüme doğru salladı, ben yan dönünce bıçak sol omzumun pazu kısmından girerek kalbimin hizasından göğsüme saplandı" dedi.

"KARŞI KOYUNCA BEN DE YARALANDIM"

Aracı kullanan polis memuru Haydar Değerli ise "Ben bıçağı ve Zeki Çelik'in saldırıya uğradığını görünce aracı durdurup arka koltuğa geçtim. Karşı koyması sırasında ben de yaralandım" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Olay, 3 Aralık saat 19.30 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CEZA İNDİRİMİ UYGULANMAMASI TALEP EDİLDİ

İddianamede, "Canavarca Hisle Kasten Öldürme" ve "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs (iki kez)" suçlarından Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iki ayrı iddianame ile kamu davaları açılmış, düzenlenen iddianamelerde şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.

CEZAEVİNDE İNTİHARA KALKIŞTI

Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i vahşice katleden Özgür Arduç, Van'da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar girişiminde bulundu. Arduç'un girişiminin detayları da gün yüzüne çıktı. Öğrenilen bilgilere göre Arduç, lavaboda kırdığı fayans parçalarıyla bileklerini kesti. Cani adam, hastanede özel odada tedavi edildikten sonra tekrar cezaevine gönderildi.