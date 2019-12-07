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Ceren'in katilinin ailesiyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un babası Hüseyin Arduç'un da, yıllar önce cinayet işlediği ortaya çıktı.

GÜNDEM 07.12.2019, 20:51
Ceren'in katilinin ailesiyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı
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CEREN Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un babası Hüseyin Arduç'un iddiaya göre, 1989 yılında Amasya'da kayınvalidesi ile bir kişiyi öldürdü. Cezaevinde yatan Hüseyin Arduç'un dışarı çıktıktan sonra ise ismi öğrenilmeyen akrabasınca öldürüldüğü öğrenildi. Babasının ölümünün ardından o yıllarda 5 yaşında olan Özgür Arduç ise, akrabaları tarafından yetimhaneye verildi.2002 yılında Ordu'ya gelerek Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan Özgür Arduç'un hırsızlık yaptığı, 2005 yılının 6 Ağustos günü de, yolda yürüyen ortaokul öğrencisi Dinçer A.'yı bıçaklayarak yaraladığı belirtildi.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cezaevinden firar edip, Ordu'da hırsızlık yaparak karnını doyuran Özgür Arduç'un, Ceren Özdemir olayında da kullandığı bıçak, üzerindeki mont ve diğer kıyafetleri de hırsızlıkla elde ettiği belirlendi. Savcılık, Özgür Arduç'un geçmişe yönelik işlediği hırsızlık ve diğer olayların araştırılması için de çok yönlü soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'yi sarsan acı olay, salı günü saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

#Ceren #ordu #Ceren Özdemir #Özgür Arduç
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