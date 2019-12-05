Ceren'in katilinden beklenen haber geldi!
Ordu'da üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir'i kalbinden bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Arduç'un tutuklanmasına hükmetti. Arduç, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan yargılanacak.
CEREN Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme, Arduç'un tutuklanmasına karar verdi. Arduç hakkında, 'canavarca hisle kasten adam öldürme' suçundan soruşturma yürütüldüğü açıklandı. Ordu'da müzik ve sahne sanatları fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüştü.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Zanlı emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Birilerini öldürmek istediğini söyleyen zanlı, ifadesinde Ceren Özdemir'i 4 kilometre takip ettiğini anlattı. Güvenlik gerekçesiyle Ordu Emniyet Müdürlüğü binasına gelen doktorlar tarafından sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlısına gece yarısı olayın yaşandığı evin çevresinde tatbikat yaptırıldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan katil zanlısı geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araca konularak adliyeye sevk edildi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar şüpheli Özgür Arduç'a tepki gösterdi.
MAHKEMECE TUTUKLANDI
Zanlının gönderildiği adliye çevresinde de polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Zanlı savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Arduç hakkında tutuklama kararı verildi.
Alanya'da yeni belediye hizmet binasının akıbeti hakkında ne düşünüyorsunuz?
|İmsak
|06:23
|Güneş
|07:48
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:08
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|13
|27
|2. Başakşehir
|13
|25
|3. Beşiktaş
|13
|24
|4. Trabzonspor
|13
|23
|5. Alanyaspor
|13
|22
|6. Fenerbahçe
|13
|22
|7. Malatyaspor
|13
|20
|8. Galatasaray
|13
|20
|9. Denizlispor
|13
|17
|10. Göztepe
|13
|17
|11. Çaykur Rizespor
|13
|17
|12. Gaziantep FK
|13
|16
|13. Gençlerbirliği
|13
|14
|14. Konyaspor
|13
|13
|15. Kasımpaşa
|13
|12
|16. Antalyaspor
|13
|12
|17. Ankaragücü
|13
|9
|18. Kayserispor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|13
|27
|2. Erzurum BB
|13
|24
|3. Bursaspor
|13
|23
|4. Ümraniye
|13
|22
|5. Akhisar Bld.Spor
|13
|22
|6. Keçiörengücü
|13
|21
|7. Menemen Belediyespor
|13
|21
|8. Fatih Karagümrük
|13
|19
|9. Balıkesirspor
|13
|18
|10. Altay
|13
|16
|11. Giresunspor
|13
|16
|12. İstanbulspor
|13
|15
|13. Adana Demirspor
|13
|15
|14. Boluspor
|13
|11
|15. Osmanlıspor
|13
|10
|16. Altınordu
|13
|10
|17. Adanaspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|13
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|43
|2. Leicester City
|15
|35
|3. Man City
|15
|32
|4. Chelsea
|15
|29
|5. Wolverhampton
|15
|23
|6. M. United
|15
|21
|7. Crystal Palace
|15
|21
|8. Tottenham
|15
|20
|9. Sheffield United
|14
|19
|10. Arsenal
|14
|19
|11. Burnley
|15
|18
|12. Bournemouth
|15
|16
|13. West Ham
|15
|16
|14. Newcastle
|14
|16
|15. Aston Villa
|15
|15
|16. Brighton
|14
|15
|17. Southampton
|15
|15
|18. Everton
|15
|14
|19. Norwich City
|15
|11
|20. Watford
|15
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|31
|2. Real Madrid
|14
|31
|3. Sevilla
|15
|30
|4. Real Sociedad
|15
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|26
|6. Atletico Madrid
|15
|25
|7. Getafe
|15
|24
|8. Valencia
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|22
|10. Granada
|15
|21
|11. Levante
|15
|20
|12. Real Betis
|15
|19
|13. Villarreal
|15
|18
|14. Deportivo Alaves
|15
|18
|15. Real Valladolid
|15
|18
|16. Eibar
|15
|15
|17. Mallorca
|15
|14
|18. Celta de Vigo
|15
|13
|19. Espanyol
|15
|9
|20. Leganés
|15
|6