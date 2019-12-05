Ceren'in katilinden beklenen haber geldi!

CEREN Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme, Arduç'un tutuklanmasına karar verdi. Arduç hakkında, 'canavarca hisle kasten adam öldürme' suçundan soruşturma yürütüldüğü açıklandı. Ordu'da müzik ve sahne sanatları fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüştü.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Zanlı emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Birilerini öldürmek istediğini söyleyen zanlı, ifadesinde Ceren Özdemir'i 4 kilometre takip ettiğini anlattı. Güvenlik gerekçesiyle Ordu Emniyet Müdürlüğü binasına gelen doktorlar tarafından sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlısına gece yarısı olayın yaşandığı evin çevresinde tatbikat yaptırıldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan katil zanlısı geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araca konularak adliyeye sevk edildi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar şüpheli Özgür Arduç'a tepki gösterdi.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Zanlının gönderildiği adliye çevresinde de polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Zanlı savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Arduç hakkında tutuklama kararı verildi.