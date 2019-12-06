"Ceren'in katili Şırnak'taki cezaevini beğenmedi" denildi fakat gerçek başka çıktı

CEREN Özdemir'in katili Özgür Arduç'un, güvenlik gerekçesiyle nakledilmek üzere yola çıkarıldığı Şırnak Cezaevi'ni kabul etmediği söylenmişti fakat gerçek başka çıktı. Bölgeden gelen son bilgilere göre Şırnak'taki Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde uygun koşullar olmadığı için Özgür Arduç'u istemedi. Arduç'u taşıyan araç Van'a yönlendirildi.Ordu'da Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un (35), Van Cezaevine götürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

GECEYİ TEK KİŞİLİK HÜCREDE GEÇİRDİ

Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkeme tarafından "canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, geceyi tek kişilik hücrede geçirdi.

ŞIRNAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KABUL ETMEDİ

Bu arada zanlının Şırnak'a nakledilmesiyle ilgili çalışma yapıldı. Nakil için aracın hazırlanması sırasında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Şırnak'ta uygun cezaevi şartları olmadığı için kabul etmedi.

ARAÇ VAN'A HAREKET ETTİ

Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde kara yolu ile Şırnak'a götürülmek istenirken kararın değişmesiyle Van'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.