Ceren'in katil zanlısına psikologlar teşhisi koydu! Amok hastası çıktı

ORDU'DA evinin önünde 20 yaşında balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür A'nın sorgusu sabaha kadar sürdü. İfadesinde kan donduran sözlerle olayı anlatan zanlıya yapılan muayenede "Amok hastası" olduğu tespit edildi.

PSİKOLOGLAR TEŞHİSİ KOYDU: AMOK RAHATSIZLIĞI

Olayın ardından 24 saat içinde polisin sıkı takibi sonucu yakalanan ve Emniyet Müdürlüğünde sorgusu süren katil zanlısı Özgür A'nın hastanede yapılması gereken sağlık kontrolü de tedbir amaçlı sorgu odasında yapıldı. Tutarsız ve dengesiz konuşmasıyla dikkat çeken Özgür A'nın psikologlar tarafından yapılan muayenesinde 'Amok rahatsızlığı' olduğu belirlendi.

AMOK RAHATSIZLIĞI NEDİR?

Karşısına çıkan her canlıyı öldürme isteği olan bir çeşit cinnet hali olarak tanımlanan rahatsızlık, psikolojide ise ağır bir depresyondan sonra, aniden ortaya çıkan ve şiddet eğilimi gösteren disosiyatif bir ruh hâli olarak biliniyor. 18. yüzyılda Filipinler, Papua Yeni Gine ve Porto Riko'da bulunan ilkel kabilelerde görülen amok vakaları, coğrafi ve kültürel faktörlerin bir sonucu olarak kabul görmüşse de sonraki 2 yüzyıl boyunca amok oluşumları azaldı. Kabileler modernleşmeye başladığı için, şiddet içeren davranışlara yol açtığı düşünülen kültürel faktörler de ortadan kalktı.

KAN DONDURAN İFADELER

Aralarında adam öldürmeye teşebbüs, yaralama, gasp, uyuşturucu temin etme ve satışını yapma gibi suçlardan 12 suç kaydı bulunan, hükümlü olarak bulunduğu açık cezaevinden izine çıktığı gün geri dönmeyerek firar eden ve Ceren Özdemir'in ölümüne sebep olan Özgür A'nın sorgusunda, "O gün birini öldürmek istedim. Olayda işlediğim bıçağı bir marketten çaldım. Üstümdeki kıyafetleri bir mağazadan çaldım. Ceren Özdemir'i tanımıyorum. Bir iş merkezinin önünden itibaren evine kadar takip ettim. Çantasında para olduğunu düşündüm. Bir anda aklıma koyarak takip ettim. Zayıf güçsüz gördüğüm için takip ettim. Evin önüne geldiğimizde balkona çıkan ablası beni gördü ve çok dikkatli baktı. Panik yaptım. Anahtarları atınca eve gireceği sırada saldırdım. Direnmeye çalıştı ama öldürdüm. Olaydan sonra kaçtım. Yakalandığım sırada polisleri de öldürecektim. Ben benim olmayan her şeye sahip olmak istiyorum, kafama koyduğumu yapmak istiyorum" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanması sırasında polis memurunu da bıçaklayan, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öne sürülen şüpheli Özgür A., evden çıkarıldığı sırada çevredekilerce linç edilmek istendi.