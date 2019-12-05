Ceren'in acılı annesi konuştu! Tek isteği var

Ordu'da evinin önünde öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in anne ve babası İHA'ya konuştu. Anne Güfer Özdemir, "Psikopat birisi cezaevinden dışarı bırakılır mı, o zaman onu bırakan da suçlu" dedi.Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan balerin Ceren Özdemir'in evinde yas var. Aile fertleri kızlarının fotoğraflarına bakıp gözyaşlarını içine akıtırken anne Güfer Özdemir, kızı Ceren'in son giydiği elbisesini koklayarak acısını yüreğine bastırıyor.

"PSİKOPAT BİRİ CEZAEVİNDEN BIRAKILIR MI?

Anne Güfer Özdemir, "Psikopat birisi cezaevinden bırakılır mı? O zaman bunu bırakan da suçlu, hepimiz suçluyuz. Ben hiçbir cana kıyamam. Benim evladım da kıyamaz. Bu canileri bir yerde tutsalar da insanlar rahat etse olmaz mı? Bu insanlar ölmek için mi yaşıyorlar? Benim çocuğumun ne hayalleri vardı. Bu memlekette bir yerlere gelip insanlara örnek olacaktı. Gittiği yerde hep sevgi dağıtıyordu benim yavrum. Bir tek benim değil herkesin yavrusuydu. Herkes severdi onu. Sadece canileri istemiyoruz, böyle potansiyeller toplansın. Bu elbise en son giydiği kıyafetlerden birisiydi. Sadece kokusunu bundan alıyorum bir saat giyse çıkarıyordu. Ben ona hayranlıkla bakıyordum ama doyamadım" dedi.

"BÖYLE CANİLER SOKAKTA OLDUKÇA ÇOK CANLAR YANAR"

Yakalanan katil zanlısını tanımadıklarını ve daha önce hiç görmediklerini belirten anne Güfer Özdemir, "Katil ile hiçbir alakamız yok. Katili hiç tanımıyoruz. Benim çocuğum kediden korksa beni çağırır, koşar giderdim. Şüphelense çağırırdı. Ben koşarak gider onu alırdım. Çekinirdi, sokakları iyi olmadığını biliyorduk. Onun en ufak bir şüphesi olsaydı bize bildirirdi. Beş dakika önce telefon ile görüştük, bana 'Anne ben eve geliyorum ne yemek var?' dedi. 'Bu gece çorba içmek istiyorum' dedi, arkadaşları çağırmış bir yerde oturmak için gitmemiş, keşke gitseydi. Onlarla gitse belki kurtulurdu ama olmadı böyle caniler sokakta oldukça çok canlar yanar" diye konuştu.