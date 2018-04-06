Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahvaltı yaparak kilo verin!
Kahvaltı yaparak kilo verin!
Twitter 1 milyondan fazla hesabı kapattı
Twitter 1 milyondan fazla hesabı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 6 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 6 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Cenaze töreninde gerginlik! Rektörün üzerine yürüdüler

Eskişehir'deki üniversite katliamında ölen 4 akademisyen için üniversitede tören düzenlendi. Acılı aileler, saldırıda ihmal olduğu iddiasıyla rektöre tepki gösterip üzerine yürüdü

Cenaze töreninde gerginlik! Rektörün üzerine yürüdüler

Eskişehir'deki üniversite katliamında ölen 4 akademisyen için üniversitede tören düzenlendi. Acılı aileler, saldırıda ihmal olduğu iddiasıyla rektöre tepki gösterip üzerine yürüdü

06 Nisan 2018 Cuma 11:36
Cenaze töreninde gerginlik! Rektörün üzerine yürüdüler
banner404

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren 4 kişi için üniversitede tören düzenlendi. Cenaze töreninde öldürülen akademisyenlerin yakınları saldırıda ihmal olduğu iddiasıyla rektöre tepki göstererek üzerine yürüdü.
CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ
Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı üniversitede saat 11.00'de tören düzenlendi. Törenin ardından Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın cenazeleri defnedilmek üzere Tokat, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak'ın cenazesi Kayseri, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu'nun cenazesi de Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka beldesine gönderildi.
ÜNİVERSİTE KATLİAMINDA 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan B, fakülte binasında Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı dün silahla öldürmüştü.
SALDIRGANIN EŞİ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI
ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan B. ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B. gözaltına alınmıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
EskişehirCenazeGerginlikRektör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan imzaladı! 2 el araçta yeni dönem başladı
Erdoğan imzaladı! 2 el araçta yeni dönem başladı
Su kanalına düşen otomobilden böyle kurtuldu
Su kanalına düşen otomobilden böyle kurtuldu
Bir şehrin kaderini bu fotoğraf değiştirdi!
Bir şehrin kaderini bu fotoğraf değiştirdi!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim