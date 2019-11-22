Cenaze işlemleri tamamlandı! Birlikte yaşadılar, yan yana yatacaklar

GENELKURMAY eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 4 gün önce hayatını kaybeden eşi Filiz Büyükanıt'ın yanına defnedilecek. Yaşar Büyükanıt için eşinin yanında kazılan mezar görüntülendi. Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, dün sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Büyükanıt cenazesi yarın 4 gün önce vefat eden eşinin mezarın yanına defnedilecek.

MEZARI KAZILDI

Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan Filiz Büyükanıt'ın mezarının yan tarafı Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın defnedilmesi için kazıldığı görüldü.

YAŞAR BÜYÜKANIT KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25'inci Genelkurmay Başkanı olan, Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 1940 yılında İstanbul'da doğdu.1961 yılında Kara Harp Okulundan, 1963 yılında Piyade Okulundan mezun oldu.1970 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı yapan Orgeneral Büyükanıt, 1972 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra şu görevlerde bulundu:6'ncı Piyade Tümeninde Harekât Şube Müdürlüğü, Kara Harp Akademisinde Öğretim Üyeliği, Belçika/Mons'ta Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Yüksek Karargâhında (SHAPE) İstihbarat Daire Temel İstihbarat Şubesi Kuvvet ve Sistem Kısım Amirliği, Genelkurmay Personel Daire General-Amiral Şubesinde Kısım Amirliği ve Şube Müdürlüğü, Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı.

KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI YAPTI

1988 yılında Tuğgeneralliğe terfi etti. Tuğgeneral rütbesi ile 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve İtalya/Napoli'de NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığında (AFSOUTH) İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış, 1992 yılında Tümgeneralliğe terfi etti.

Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay Genel Sekreterliği ve Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerinde bulundu, 1996 yılında Korgeneralliğe terfi etti.