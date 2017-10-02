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"Cemaate bağlılığın göstergesi paraydı"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılandığı davaya, tutuksuz sanık savunmalarıyla devam ediliyor

"Cemaate bağlılığın göstergesi paraydı"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılandığı davaya, tutuksuz sanık savunmalarıyla devam ediliyor

02 Ekim 2017 Pazartesi 15:34
"Cemaate bağlılığın göstergesi paraydı"
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ANKARA 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki  salonda görülen duruşma, sanık üsteğmen C.S'nin savunmasıyla başladı.
 
C.S, lise son sınıfın ikinci döneminde halı saha maçı ve çay içme  bahanesiyle cemaat abilerinin kendisini evlere çağırdıklarını, bunun üzerine  Kocatepe Camisi yakınlarındaki eve gittiğini, burada örgüt abisi Ömer Koca ile  tanıştığını söyledi.
 
Daha sonra bir başka cemaat sorumlusu Muhammet İkbal Üzek ile  tanıştırıldığını belirten C.S, Harp Okuluna başladığında Üzek aracılığıyla  İstanbul Kadıköy'deki cemaat evine hafta sonları gitmeye başladığını ifade etti.
 
Üzek ile telefonla irtibata geçmediklerini, bir sonraki görüşme  gününün, önceki toplantıda belirlendiğini kaydeden C.S, ilerleyen zamanlarda  Murat isimli bir başka cemaat abisiyle tanıştırıldığını, sohbetlere bu kişiyle  devam ettiklerini anlattı.
 
Pilotluk kursu almak için İzmir'de bulunduğu sırada kendisi gibi  cemaat mensubu pilotlarla aynı evde kaldığını kaydeden C.S, örgüt yöneticilerinin  burs adı altında maaşlarının yüzde 15'ini istediklerini belirtti.
 
İlk etapta istenen parayı verdiklerini kabul eden C.S, "Daha sonra  vermek istemiyorduk. Bunlar yüzde 15'i her ay istiyordu. İlerleyen aylarda  azalttık, sonra vermemeye başladık ama bunun üzerine bize baskı yapılıyordu."  dedi.
 
Örgüt mensuplarının yapıya ilişkin sorgulama yapmasına karşı  çıkıldığını ifade eden C.S, şunları kaydetti:
 
"Sorgulama diye bir şey yoktu, bu tavırlarını sorgulayınca da 'şefkat  tokadı' yersin diyorlardı. Evden ayrılacağım sırada devrem iki kursiyer pilot  getirdiler. Sürtüşmemiz devam edince bizden sorumlu abiyi  değiştirip yerine  Hakan isimli birini getirdiler. Onların olmadığı zaman evde kalan bizler cemaati  sorgular, iyi şeyler yapmadıklarını konuşur hale gelmiştik. Hakan isimli kişi  yaptığım sorgulama nedeniyle beni tehdit etmeye başladı. 'Böyle devam edersen  pilotajdan atılırsın, bu da yetmez askerlikten yüz kızartıcı bir suçla ihraç  edilirsin. Bu durumda, köydekilere ne söylersin' deyince açıkçası ben de kabuğuma  çekildim."
 
Pilotluk eğitimi tamamlamasının ardından Konya 3. Ana Jet Ana  Komutanlığına tayin olduğunu, burada Mahmut kod  isimli cemaat abisiyle  tanıştığını anlatan C.S, Mahmut'un aracılığıyla Ahmet Erol isimli bir başka  cemaat abisinin evine gittiğini kaydetti.
 
İzmir'de olduğu gibi kendisinden burada da himmet istendiğini belirten  C.S, "Ahmet Erol da burs adı altında benden para istemeye başladı. 'Bu konuda çok  yüzsüzüm, sürekli isterim' dedi. Bursun ihtiyaç sahibi öğrencilere verileceğini  söyledi. Paraya çok önem verirlerdi, 'Para cemaate bağlılığını gösterir'  diyorlardı." ifadelerini kullandı.
 
"Darbeyi FETÖ yaptı"
 
15 Temmuz darbe girişimi sırasında kuzeninin düğününde olduğunu  anlatan C.S, darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığına inandığını ifade  ederek,  "Bu darbeyi onların (FETÖ) yaptığını zamanla anladım. İnsan  öldürebileceklerini düşünmemiştim ama durum ortada." ifadelerini kullandı.
 
C.S,  darbe girişiminden 10 gün sonra güvenlik güçlerine giderek örgüt  hakkında bildiklerini anlattığını ifade etti.
 
  
"Darbecilere karşı Akıncı Üssünü bombaladım"
 
Tutuksuz sanık eski üsteğmen Ali Avşar da hazırlık aşamasında verdiği  ifadeleri kabul ederek savunmasına başladı.
 
Avşar, lise döneminde maddi imkansızlıklar nedeniyle bu yapının  evlerine gittiğini, göreve başladıktan sonra zekat ve burs adı altında himmet  verdiğini ancak toplantılarda sürekli paranın gündeme gelmesi nedeniyle bu  yapıdan soğuduğunu anlattı.
 
Kız arkadaşının olması nedeniyle cemaat abisi Mustafa Taş ile  tartıştığını söyleyen Avşar, "Eşimle o zaman görüşüyorduk, evleneceğimi  söyleyince cemaatten biriyle evlenmeyi teklif ettiler. Kabul etmeyince de sıkıntı  o zaman başladı.  2011'de onlarla bağımı kestim. Darbe yapabileceklerini  düşünmemiştim." ifadelerini kullandı.
 
Harp Okulundan mezun olduktan sonra kursiyer pilotluk için İzmir'de  eğitim gördüğünü anlatan Avşar, daha sonra Eskişehir'e F-4 pilotu olarak  atandığını kaydetti.
 
Darbe girişimi sırasında evinde olduğunu, komutanları tarafından  göreve çağrıldığını belirten Avşar, darbeci pilotlara karşı mücadele veren ekibin  içinde yer aldığını iddia etti.
 
Darbenin merkez üssü Akıncı'dan darbeci pilotların kullandığı  uçakların havalanmaması için 16 Temmuz sabahı pisti bombaladığını belirten Avşar,  "Piste 6 bomba atarak kullanılamaz hale getirdim, aynı zamanda havalanmak isteyen  iki helikoptere de ateş ederek uçuşlarını engelledim. İhraç olduğum güne kadar  darbe karşıtı eylemler başta olmak üzere terörle mücadele kapsamında görev  aldım." savunmasını yaptı.
 
Örgütün cemaat olarak benimsendiği dönemlerde ilişkisinin olduğunu, bu  sürede suç olabilecek hiçbir eylemde bulunmadığını ifade eden Avşar, "En büyük  pişmanlığım bu yapının gerçek yüzünü görememiş olmamdır." dedi.
 
  
"Fırat Kalkanı harekatına katıldım"
 
Tutuksuz sanık eski üsteğmen Ali Korkmaz ise başarılı bir öğrencilik  hayatının olduğunu, Anadolu lisesine birincilikle girdiğini, bu durumun cemaatin  dikkatini çektiğini söyledi.
 
Bir arkadaşının aracılığıyla cemaat evlerine gitmeye başladığını  anlatan Korkmaz, Gazi Üniversitesi Eczalık Fakültesini kazandığını ancak maddi  imkansızlıklar nedeniyle Harp Okuluna kayıt yaptırdığını ifade etti.
 
Cemaat abisi İbrahim Şen'in kendisiyle irtibata geçerek, eve  çağırdığını son sınıfta ise Halis isimli kişiyle tanıştırıldığını anlatan  Korkmaz,  Konya'ya atandığında ise Harun kod adlı kişinin kendisiyle ilgilenmeye  başladığını ifade etti.
 
Kız arkadaşı olduğu gerekçesiyle cemaatle arasının açıldığın savunan  Korkmaz, "Kız arkadaşım ve ailesiyle ilgili gerçek olmayan bilgiler söylediler,  ondan ayrılarak cemaatten biriyle evlenmeye zorladılar. Özel hayatıma bu denli  karışmaları beni huzursuz ettiler. Bunun üzerine onlardan uzak kalmaya başladım."  diye konuştu.
 
Akıncı Üssü 142. Filo'da görev yaptığını, çok iyi bir pilot olmasına  rağmen darbecilerin kendisine görev vermediğini söyleyen Korkmaz, bu durumun  darbeci olmadığının somut delili olduğunu öne sürdü.
 
Darbe girişiminden sonra icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında  keşif uçuşları başta olmak üzere birçok kritik görev üstlendiğini anlatan  Korkmaz, "Bütün görevleri başarıyla yerine getirdim ve 4 takdir belgesi aldım.  Suç teşkil eden hiçbir görev almadım, bu yapının ileride suç örgütüne  dönüşeceğini bilmiyordum. Kaldı ki ben yıllar önce onlardan ayrılmıştım." diye  konuştu.
 
Tutuksuz sanıkların üçü de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak  istediklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFetöHava Kuvvetleri Komutanlığı
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