Cemaatçinin itirafı: Kurban yasağını böyle deldik!

ALANYA’daki bir kurs yöneticisi, “Arife günü güvenlik birimleri bize gelerek bir genelgeyi imza karşılığında tebliğ ettiler. Genelgede kurban ve kurban derisi bağışı alamayacağımız yazıyordu. Karara uymayanlar hakkında 5 yıl hapis ve 70 bin lira para cezası uyarısı vardı. Daha önce böyle bir uygulama ile karşılaşmamıştık. Çok şaşırdık” dedi. Süleymancı kurs ve yurtların yoğun olduğu Gazipaşa ve diğer ilçelerde de aynı uyarıların yapıldığı belirlendi.

‘KESİMİ YURTLARIN DIŞINDA YAPTIK’

Devlet Süleymancılara kurban ve kurban derisi bağışını yasaklamasına rağmen onlar bu yasağı deldi. Aydınlık’ın edindiği bilgilere göre, Süleymancılar yasak kararının kendilerine tebliğ edilmesinden sonra seri halde toplantılar yaparak milyonlarca lira gelir kaybına yol açacak yasağı delmek için izlenecek yolu tartıştı. Daha sonra kurban kesimi ve deri toplama işleminin kaçak olarak yapılması konusunda karar alındı. Süleymancılara yakın bir kaynak Antalya bölgesinde izlenen yöntemi şöyle anlattı: “Süleymancı kurs ve yurtlarda kurban kesim bölümleri vardır. Bağışlanan kurbanlar ve derisi alınacak hayvanlar buralarda kesilir. Yasak kararından sonra her ile, her bölgeye yeni yöntemler bulunması ve kesimlere devam etmeleri talimatı verildi. Köylerde kesimler yurt ve kurs binalarının dışında belirlenen yerlerde yapıldı. Merkezlerde ise soğuk hava depoları kiralandı. Kesimler bu depolarda gerçekleşti.

KAYNAK: AYDINLIK