Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener paylaşımı

UZUN yıllardır Fransa’da yaşayan ve iki ay içinde Türkiye’ye döneceğini açıklayan Cem Uzan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abdüllatif Şener ve Ali Babacan'ı suçladı.

Yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan ve CHP'li Abdüllatif Şener'in fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşan Uzan, paylaşımına "Uzan Ailesi'ne kurulan kumpasın sorumlusu hırsızlar Ali Babacan - Abdüllatif Şener" notunu düştü.

ŞENER'DEN YANIT

Uzan'ın açıklamalarına ilk tepki Şener'den geldi. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cem Uzan başına gelenler nedeniyle Erdoğan karşıtlarına saldırmaya başlamış. Ne hikmetse, süreci başlatan en önemli iki ismi; o günkü Başbakan Erdoğan ve Enerji Bakanı Güler’i görmezden geliyor. Korkusu mu var, umudu mu, yahut bir anlaşması mı? Göreceğiz!" ifadelerini kullandı.