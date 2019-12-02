Cem Uzan, "Bana kumpas kurdular" deyip iki siyasi ismi suçladı

TÜRKİYE siyasetinin hafızasına 2002 seçimlerindeki vaatleriyle kazınan Cem Uzan, daha sonra TMSF'nin şirketlerine el koymasının ardından Fransa'ya iltica etmişti.

SİYASİ TARTIŞMALARA BAŞLADI

Bu süreçte hakkında açılan davaların büyük bir kısmından aklandığını ifade eden Uzan, yakın tarihlerde Türkiye'ye dönüş yapacağını da belirtti. Cem Uzan'ın Türkiye'ye döndüğünde siyasete de girmesi beklenirken; Twitter'dan yaptığı açıklamarla siyasi tartışmalara şimdiden girmeye başladı.

DÖNEMİN BAKANLARINI SUÇLADI

Ünlü iş adamı, dün akşam yaptığı paylaşımda; "Uzan Ailesi'ne kurulan kumpasın sorumlusu hırsızlar Ali Babacan-Abdüllatif Şener" diyerek dönemin bakanlarını suçladı.

ŞENER'DEN YANIT GELDİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu açıklamalara ilk yanıt Abdüllatif Şener'den geldi. Şener, cevap olarak "Cem Uzan başına gelenler nedeniyle Erdoğan karşıtlarına saldırmaya başlamış. Ne hikmetse, süreci başlatan en önemli iki ismi; o günkü Başbakan Erdoğan ve Enerji Bakanı Güler'i görmezden geliyor. Korkusu mu var, umudu mu, yahut bir anlaşması mı? Göreceğiz!" ifadelerine yer verdi.