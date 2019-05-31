Çelikkaya Asansör iftarda buluştu

Çelikkaya Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Kaya, çalışanları ve aileleriyle birlikte Sınav Kafe’de keyifli bir iftar programı gerçekleştirdi

Çelikkaya Asansör iftarda buluştu
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Ramazan ÖZDEMİR

2010 YILINDAN bu yana kesintisiz hizmet veren Çelikkaya Asansör’ün bünyesinde 10. kez iftar programı düzenlediğini belirten Kaya, “Bütün çalışanlarım ve aileleriyle birlikte iftar programı yaptık. Bundan dolayı oldukça mutluyuz. Her yıl geleneksel hale gelen iftar programımızın bu sene de 10’uncusunu düzenledik. İftar programına katılan bütün çalışanlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Programa katılan çalışanlar ise, iftar davetini veren Çelikkaya Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Kaya’ya teşekkür ederek, bu ailede olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirttiler. 
 

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