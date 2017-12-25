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"Çaydanlık bombacısı"na iki kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çaydanlığa el yapımı patlayıcı tuzaklarken görüntüsü ortaya çıkan PKK'lı teröristin 2 kez ağırlaştırmış müebbet ve 156 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı

"Çaydanlık bombacısı"na iki kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çaydanlığa el yapımı patlayıcı tuzaklarken görüntüsü ortaya çıkan PKK'lı teröristin 2 kez ağırlaştırmış müebbet ve 156 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:45
"Çaydanlık bombacısı"na iki kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
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HAKKARİ'DE  Kürtçe şarkılar eşliğinde çaydanlığa el  yapımı patlayıcı yerleştirdiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yakalanan  PKK'lı terörist hakkında dava açıldı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede 13 Mart 2016'da sokağa çıkma  yasağıyla başlatılan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından  Yüksekova'daki polis kontrol noktasında yakalanan "Şoreş" kod adlı terörist Şivan  Ş. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık  Şivan Ş'nin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "kasten öldürmeye  teşebbüs", 3 kez "nitelikli yağma", "hürriyeti tehdit" ve "6136 sayılı Kanun'a  muhalefet" suçlarından cezalandırılması istendi.

 Sanığın daha önce terör örgütü PKK'dan kaçtığı, sonrasında ilçede  örgüt için faaliyet yürüttüğü belirtilen iddianamede, operasyonlar esnasında  teröristlerce kazılan çukur ve barikatların başında "nöbet" tuttuğu bildirildi.

 Kürtçe şarkılar eşliğinde çaydanlığa el yapımı patlayıcı  yerleştirirken görüntüleri bulunan sanığın, güvenlik güçleriyle de çatışmaya  girdiğinin tespit edildiği kaydedilen iddianamede, PKK'lı terörist Şivan Ş'nin 8  Şubat 2016'da bir özel harekat polisinin şehit edildiği hain saldırıya da  katıldığı aktarıldı. İddianamede, farklı tarihlerde yakalanan bazı teröristlerin, Şivan  Ş'nin bir polisi şehit ettiğine yönelik beyanlarına da yer verildi.

   Sanığın, 12 Ocak 2016'da PTT kamyonu ile 28 Şubat'ta kuru yemiş yüklü  aracın yağmalanması ve 11 Şubat'ta bir bankaya ait ATM cihazının yakılması  olaylarına katıldığının da tespit edildiği belirtildi. Terörist Şirvan Ş'nin ayrıca 6 Mart'ta un yüklü kamyonu yağmaladığı ve  içindeki un torbalarını çeşitli mahallelerde bulunan teröristlere dağıttığı  kaydedilen iddianamede, kaçan teröristin güvenlik güçlerince Yüksekova polis  kontrol noktasında teşhis edilerek yakalandığı bildirildi.

 İddianamede, sanığın soruşturmaya konu saldırılara katıldığı yönünde  27 teröristin teşhiste bulunduğu vurgulandı.PKK'lı terörist Şirvan Ş'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde Hakkari  3. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
HakkariYüksekovaÇaydanlık BombacıMüebbetPKK
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