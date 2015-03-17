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Çaya zam kapıda

Erzurum Otelciler ve Kahvehaneciler Odası Başkanı Seyfettin Saka, kahvehanelerde satılan çaylara 25 kuruş zam yapacaklarını söyledi

Çaya zam kapıda

Erzurum Otelciler ve Kahvehaneciler Odası Başkanı Seyfettin Saka, kahvehanelerde satılan çaylara 25 kuruş zam yapacaklarını söyledi

17 Mart 2015 Salı 11:11
Çaya zam kapıda
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Çayın çok fazla tüketildiği ve kahvehane kültürünün yaygın olduğu Erzurum’da kahvehanelerde satılan çaylara Otelciler ve Kahvehaneciler Odası Başkanlığı tarafından 25 kuruş zam yapması bekleniyor. Bir bardak çayın fiyatının 50 kuruş, oyunlu kahvelerde ise 75 kuruş olduğunu belirten Erzurum Otelciler ve Kahvehaneciler Odası Başkanı Seyfettin Saka, tarifeye uymadıkça, yeni zam talebinin karşılanmayacağını söyledi. Saka, “Esnaf arkadaşlarımız bizden zam talebinde bulunmamızı istiyorlar, ancak kendi üzerlerine düşeni yapmıyorlar. Bizim zam talebimizin kabul edilebilmesi için kahvehanelerdeki mevcut satış fiyatları da çok önemli. İşte esnaf arkadaşlarımızla birebir görüşerek, bu hususta dikkatli olmalarını ve tarife dışında fiyat uygulamamalarını isteyeceğiz. Zaten kahvehanelerde uzun bir süredir çay fiyatlarında artış yapılmadı.” şeklinde konuştu.
Saka, “Erzurum’da kahvehanelerde çayın bardak fiyatı ikinci sınıf kahvehanelerde 50 kuruş, birinci sınıf yani oyunlu kahvehaneler ise 75 kuruş. Zam talebimiz olumlu bulunursa, bir bardak çayın fiyatı birinci sınıf yerlerde 1 TL, ikinci sınıf kahvehanelerde ise 75 kuruş olacak. Fiyatlara artış yapılması yönündeki başvurumuzun kabul edilmesini bekliyoruz. Erzurum’da 600’e yakın kahvehane bulunmakta ve bu esnafın her birinin, ESOB’ dan gelecek cevabı büyük bir sabırsızlık içerisinde bekliyorlar. Süreç içerisinde elektriğe, yakıta, suya, tüpe zam geldi. Ama fiyatlar hiç değişmedi. Bu şartlardan sonra başvurumuzun geri çevrileceğini zannetmiyoruz. Zaten başvurumuzda zam talebimize ilişkin olarak gerekçelerimizi bu kez tafsilatlı olarak sıralayacağız. Yeni tarife açıklandıktan sonra hiçbir kahvehanede çay farklı fiyatlardan satılmayacak. Sık sık denetimler yaparak, meslek mensubu olan üyelerimizin mağduriyetlerine izin vermeyeceğiz.” dedi. 
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Son Güncelleme: 17.03.2015 10:12
Anahtar Kelimeler:
ÇayZamErzurum
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