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Çavuşoğlu'nun 'ajan' iddiasına jet yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 3 İngiliz kızının Suriye’ye geçmesine yardım eden kişinin koalisyon içinde olan ülkenin istihbaratında çalışan biri çıktığı yolundaki açıklamasına Kanada’dan jet açıklama geldi. Daily Telegraph’ın haberine göre, Kanada Dışişleri Bakanlığı Türkiye’de yakalanan kişinin Kanada casusu olmadığını iddia etti

Çavuşoğlu'nun 'ajan' iddiasına jet yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 3 İngiliz kızının Suriye’ye geçmesine yardım eden kişinin koalisyon içinde olan ülkenin istihbaratında çalışan biri çıktığı yolundaki açıklamasına Kanada’dan jet açıklama geldi. Daily Telegraph’ın haberine göre, Kanada Dışişleri Bakanlığı Türkiye’de yakalanan kişinin Kanada casusu olmadığını iddia etti

13 Mart 2015 Cuma 09:14
Çavuşoğlu'nun 'ajan' iddiasına jet yanıt
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IŞİD’e katılmak için Suriye’ye gittiği belirtilen 3 İngiliz kıza yardım edildiğini açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, herhangi bir ülke adı vermeden, ’Bu kızların Suriye’ye geçmesi konusunda yardım eden kişi kim çıktı, biliyor musunuz? Yakalandı. Koalisyon içinde olan bir ülkenin istihbaratında çalışan biri çıktı. Çok ilginç değil mi? AB üyesi değil, ABD de değil. Koalisyon içinde bulunan bir ülkenin istihbaratına çalışıyor’ demişti. Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamasının ardından bazı medya organlarında, yakalanan kişinin, Kanada vatandaşı olmamasına rağmen, istihbarat servisine çalıştığı ileri sürülmüştü. İddia İngiliz ve Kanada medyasında geniş yankı buldu. Toronto Sun ve Daily News, Kanada hükümetinin iddiayı reddettiğini duyurdu. Gazetelere göre, adı belirtilmeyen yetkili, Türkiye’de çıkan haberleri kendilerinin de duyduklarını belirterek, yakalanan kişinin Kanada vatandaşı olmadığı gibi Kanada istihbarat servisi CSIS ile de bir ilgisinin olmadığını savundu.  Ancak Daily Telegraph’a göre bir Kanada Dışişleri yetkilisi farklı bir ifade kullandı. Yetkili, ’Ulusal güvenliği ilgilendiren operasyonel konularda yorum yapmıyoruz’ diyerek kapıyı açık bıraktı.

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Son Güncelleme: 13.03.2015 08:15
Anahtar Kelimeler:
ÇavuşoğluBakanSuriyeİddiaYanıt
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