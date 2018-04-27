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Çavuşoğlu: Yol haritası uygulanırsa YPG Münbiç’ten çekilecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından "Yol haritası uygulanırsa, YPG'liler Menbic'ten çekilecek. Uygulanmadığı takdirde Türkiye adım atacak" dedi

Çavuşoğlu: Yol haritası uygulanırsa YPG Münbiç’ten çekilecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından "Yol haritası uygulanırsa, YPG'liler Menbic'ten çekilecek. Uygulanmadığı takdirde Türkiye adım atacak" dedi

27 Nisan 2018 Cuma 17:12
Çavuşoğlu: Yol haritası uygulanırsa YPG Münbiç’ten çekilecek
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, yol haritası uygulanmadığı takdirde Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristlere Türkiye'nin müdahale edeceğini belirtti.

Çavuşoğlu'nun açıklamasından satırbaşları:

“ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik.

Münbiç modelini Suriye'nin diğer kesimlerinde, özellikle Fırat'ın doğusunda uygulayacağız. Böylelikle (ABD ile) ikili ilişkilerimizde gerginliği yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız.

Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız.”

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Anahtar Kelimeler:
ABDYPGMenbiç
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