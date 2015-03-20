Çavuşoğlu Ukrayna'da

DİPLOMATİK kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu-Klimkin görüşmesinde, ikili ilişkiler başta olmak üzere Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gelişmeler, Ukrayna ve ayrılıkçılar arasında ateşkes öngören Minsk Mutabakatı, Kırım Tatarlarının durumu ve uluslararası kuruluşlardaki işbirliği gündeme geldi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusundaki görüşlerinin çok net olduğunu, Minsk Mutabakatı’nın uygulanması için AGİT Özel Gözlem Misyonu'nun desteklenmesi gerektiğini, Türkiye'nin bu konuda maddi katkı dahil her türlü desteği verdiğini ifade etti. Türkiye'nin Ukrayna ile serbest ticaret anlaşmasını en kısa zamanda imzalamak arzusunda olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, ayrıca, Turkcell'in Ukrayna'da 3G ihalesini kazanmasından duyduğu memnuniyeti ve bu başarının diğer Türk şirketlerine de örnek olacağına dair inancını dile getirdi. Bu arada görüşmede, Ukraynalı Bakan Klimkin'in önerisi üzerine daha fazla Ukraynalı diplomatın Türk Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde eğitim almasına da karar verildi.
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Son Güncelleme: 20.03.2015 16:55