Çavuşoğlu şehit cenazesi için Alanya’ya geliyor

HAKKARİ'DEKİ patlama nedeniyle 7 askerimizle birlikte şehit olan, aslen Bursalı olan ancak uzun yıllardır ailesiyle Alanya'da ikamet eden Topçu Er Yusuf Önder'i bugün ebedi istirahatgahına uğurlayacağız. Şehidimizin cenazesi bugün havayoluyla Hakkari'den Gazipaşa Havalimanı'na, ardından Alanya'ya getirilecek. İkindi namazına (saat 15.30) müteakip Dinek Mezarlığı yanında bulunan Alanya Garnizon Şehitliği'nde kılınacak cenaze namazının ardından şehidimiz Yusuf Önder'in naaşı Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek. Törene Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katılacak.

Şehidimizin son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze törenini Dim TV (dimtv.tv) canlı yayınlayacak.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 08:51