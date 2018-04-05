Çavuşoğlu Şahin'i tebrik Alanya'ya için geliyor

ATATÜRK Kapalı Spor Salonu'nda 4 Nisan çarşamba günü yapılan alanya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 24 komiteden 19'unu kazanarak 2. Döneme yeniden merhaba diyen Mehmet Şahin'e tebrik ziyaretleri başladı. Şahin'in yakın dostu olan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün akşam Şahin'i telefonla arayarak kutlarken 6 Nisan Cuma günü saat 14'te Alanya'ya gelerek Ticaret Odası binasında Şahin'le buluşacağını ve kutlamayı burada yapacağını söylediği öğrenildi.

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