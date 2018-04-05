Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkiye'de, Facebook skandalından etkilenenlerin sayısı belli oldu
Türkiye'de, Facebook skandalından etkilenenlerin sayısı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 5 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya Başladı
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya...
Sabah Kahvaltısını Poğaçayla Yapanlar Dikkat!
Sabah Kahvaltısını Poğaçayla Yapanlar Dikkat!...

Çavuşoğlu Şahin'i tebrik Alanya'ya için geliyor

 Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'i tebrik için yarın Alanya'ya geliyor

Çavuşoğlu Şahin'i tebrik Alanya'ya için geliyor

 Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'i tebrik için yarın Alanya'ya geliyor

05 Nisan 2018 Perşembe 13:10
Çavuşoğlu Şahin'i tebrik Alanya'ya için geliyor
banner404

ATATÜRK Kapalı Spor Salonu'nda 4 Nisan çarşamba günü yapılan alanya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 24 komiteden 19'unu kazanarak 2. Döneme yeniden merhaba diyen Mehmet Şahin'e tebrik ziyaretleri başladı. Şahin'in yakın dostu olan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün akşam Şahin'i telefonla arayarak kutlarken 6 Nisan Cuma günü saat 14'te Alanya'ya gelerek Ticaret Odası binasında Şahin'le buluşacağını ve kutlamayı burada yapacağını söylediği öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 05.04.2018 13:29
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalın'dan açıklama geldi! Selfie çeken asker görevden alındı mı?
Kalın'dan açıklama geldi! Selfie çeken asker görevden alındı mı?
Zaman Gazetesi'nin 3 yazarına ağırlaştırılmış müebbet talebi!
Zaman Gazetesi'nin 3 yazarına ağırlaştırılmış müebbet talebi!
Müdür yardımcısına, 8 kız öğrenciye cinsel taciz suçlaması
Müdür yardımcısına, 8 kız öğrenciye cinsel taciz suçlaması

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim