Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
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DİPLOMATİK kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve  ABD'li mevkidaşı Pompeo, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD  Başkanı Donald Trump'ın telefonda ele aldığı konuların takibi için bir telefon  görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı  Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğü ve ikili ilişkilerin yanı  sıra terörle mücadele, Cemal Kaşıkçı meselesi ve Suriye'deki son gelişmeler  hakkında görüş teatisinde bulunduğu belirtilmişti.

Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı, son olarak 17 Ekim'de Pompeo'nun  Ankara'ya yaptığı ziyarette yüz yüze görüşmüştü.

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