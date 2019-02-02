DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir'de AK Parti İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen vefa programına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK güdümündeki HDP ile CHP'yi birleştiren nedir, gaye nedir? Yukarıda, tabanda demiyorum, İzmirlilerin de buna itiraz ettiğini görüyorum. İdeolojik birliktelik mi günlük çıkar mı yoksa bugüne kadar terörle ve diğer girişimlerle yıkamadıkları Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak mı?" dedi.

'BİZİM PROBLEMİMİZ ATATÜRKÇÜ GEÇİNEN VE ATATÜRK'TEN GEÇİNENLERDİR'

Burada yerel seçime dair de konuşan Çavuşoğlu, "Sizlerin çalışmalarıyla bugün büyük bir aile olduk. Çok çalışarak büyük bir aile olduk. Bundan en çok milletimiz ve vatanımız faydalandı. İnandığımız yolda çok çalışarak bu hedeflere ulaştık. İzmir'de bile hükümetimizin yaptığı projelere bakın, ki İzmir'de yerel yönetim alanında hiçbir şey verilmediğini söylemek durumundayız. 17 yıl önce bunlar hiçbirimizin hayal etmediği projelerdi" dedi.

Çavuşoğlu, "Bu ülke için, millet için güzel şehirlerimiz için yapacağımız çok şey var. İzmir de bunlardan bir tanesi. Bizim İzmir'de hiçbir problemimiz olmadı. İzmir ile aramızda çıkartılmaya çalışılan sözde çatışmalar suni şeylerdir. Kimsenin inancıyla, yaşam tarzıyla sorunumuz olmadı. Kimse Atatürk'ü ve onun gösterdiği hedefleri tekeline almasın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece Türkiye'de değil, Balkanlar'da, Orta Asya'da hatta Afrika'da örnek alınmış, Cumhuriyetimizin kurucusu, banisidir. Bizim Atatürk ve ilkeleriyle problemimiz yok. Bizim problemimiz Atatürkçü geçinen ve Atatürk'ten geçinenlerdir" ifadesini kullandı.

İzmir'in dünyanın en güzel şehri olduğunu, İzmir ve İzmirlilerin bugün hak ettiği noktada olmadığını ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunu da kabul etmemiz lazım. İzmir halkı kim olursa olsun herkese karşı saygılı ve medenidir. Böyle güzel bir halk daha güzel hizmetleri hak etmiyor mu? Artık değişim zamanı geldi. İnşallah 31 Mart'ta bu değişim olacak. Kimle olacak? Nihat Zeybekci ile olacak. İnanan insanlar için zor bir şey yoktur. Geçtiğimiz seçimlerde İzmir'e geldim, sizlerle beraber olduk. Çalıştık" diye konuştu.