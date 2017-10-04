Çavuşoğlu Paris yolcusu

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bugün İran'a gitti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Erdoğan'ın görüşmesine katılan Bakan Çavuşoğlu'nun yarın da UNESCO Yürütme Kurulu'nun özel oturumunda hitap etmek ve UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova'yla ikili görüşme gerçekleştirmek üzere Paris'i ziyaret edeceği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu ve Genel Direktör Bokova arasında yapılacak görüşmede, Türkiye-UNESCO ilişkileri, Türkiye'nin örgüte katkıları ve muhtemel işbirliği alanları değerlendirilecek. Öte yandan ziyaret marjında Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'la da bir görüşme gerçekleştirecek olan Bakan Çavuşoğlu, Fransız muhatabıyla Türkiye-Fransa ikili ilişkilerini, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacak.