Çavuşoğlu'nun tarihi ayar verdiği Fransız vekilden küstah sözler

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransız parlamenter Sonia Krimi arasında yaşanan Ermeni soykırımı gerginliğinde salonu terk eden parlamenter Joelle Garriaud-Maylam, "Onurdan uzak ve diplomatik olmayan ifadelerle Fransa'ya hakaret etmesi çok kötü" açıklamasında bulundu. Antalya'daki NATO toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransız parlamenter Sonia Krimi arasında yaşanan "Ermeni soykırımı" gerginliğinde salonu terk eden diğer parlamenter Joelle Garriaud-Maylam sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yaptı.

FRANSIZ VEKİLDEN SKANDAL İFADELER

Toplantıyı terk ettiklerini hatırlatan Garriaud-Maylam, "TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun NATO parlamenter semineri açılışında onurdan uzak ve diplomatik olmayan ifadelerle Fransa'ya hakaret etmesi çok kötü" dedi.

İşte o tweet;

NE OLMUŞTU?

NATO Parlamenter Asamblesi 99'uncu Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katılımcıların sorularını yanıtlamıştı. Söz alan Fransız parlamenter Sonia Krimi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantıda Fransa ve İtalya'nın 1915 olaylarına ilişkin kararlarını eleştiren sözleri karşısında şoke olduğunu söylemişti. Krimi, "Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor" demişti.

Sonia Krimi

ÇAVUŞOĞLU'NDAN FRANSIZ PARLAMENTERE SERT TEPKİ

Krimi'nin bu sözlerine tepki gösteren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Sonia Hanım'ın şoke olmasını anlayabiliyorum. Çünkü Sonia Hanım'ın ülkesi ve Fransa gibi ülkeler bir şeyi anlamıyor. Hep patronluk taslayacaklar, hep başka ülkeleri eleştirecekler, aşağılayacaklar ve istediği kararları istediği gibi verecekler. Dolayısıyla Türkiye veya başka bir ülkeden eleştiri geldiği zaman da şoke olacaklar. Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın" demişti. Çavuşoğlu'nun tepkisi üzerine Krimi ve beraberindeki bir katılımcı, konuşmanın sonunda salonu terk etmişti.