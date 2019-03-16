Çavuşoğlu'nun Alanya programı ertelendi 

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de iki gün süren Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısı ve çeşitli temaslarının ardından dün akşam İstanbul'a döndü. Bakan Çavuşoğlu, ayağının tozuyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'la birlikte seçim çalışmalarına katıldı. Bakan Çavuşoğlu, bugün ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la birlikte, katliam nedeniyle Yeni Zelanda'ya gitti. Çavuşoğlu "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milletimizin taziyelerini iletmek, Yeni Zelanda halkıyla dayanışmamızı göstermek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'la birlikte Yeni Zelanda'ya gidiyoruz. Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu hain saldırıda sadece faillerin değil, Batı’da çığ gibi büyüyen İslam karşıtlığını ve nefreti körükleyen siyasilerin ve medyanın da aynı derecede sorumluluğu vardır" dedi.

ALANYA PROGRAMI ERTELENDİ

Yeni Zelanda'daki katliam öncesi Çavuşoğlu'nun 18 Mart Pazartesi günü Alanya'ya gelerek, saat 17.00’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Ak Parti'nin yeni binasının açılışını yapacağı, saat 20.00’de ise Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de (dimtv.tv) ekrana gelecek Seçim Özel’in konuğu olacağı duyurulmuştu. Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'dan yurda salı gecesi dönecek. Bu yüzden Alanya'daki açılış programı ve Dim TV Seçim Özel'e katılımı ileriki bir tarihe ertelendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 18 Mart Pazartesi günü Alanya'ya geleceği, saat 17’de Mahmutlar Seçim Ofisi'ni açacağı bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2019, 16:04