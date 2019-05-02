Çavuşoğlu'ndan Trump açıklaması

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Trump ziyaretinde kesin tarih henüz belli değil, ileride herhalde belirlenir" dedi.

Çavuşoğlu'ndan Trump açıklaması
banner404

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Paraguaylı mevkidaşı Luis Alberto Castiglioni, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- (ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye ziyaretiyle ilgili) Henüz her konuda mutabık değiliz, mesafe katediliyor.

'TRUMP'LA SON GÖRÜŞME POZİTİF GEÇTİ'

- (Erdoğan-Trump'ın telefon görüşmesi ile ilgili) Son telefon görüşmesi pozitif ortamda tüm konuların ele alındığı bir görüşme oldu. 

- Bazıları Hafter'in terörle mücadele ettiğini söylüyor, bu doğru değil.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bakan Yardımcısı Koca: "Birçok ülke sayıları...
Bakan Yardımcısı Koca: "Birçok ülke sayıları...
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479