Çavuşoğlu'ndan Sri Lanka'daki kanlı saldırıya tepki!

ÇAVUŞOĞLU, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Sri Lanka'da Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'deki kiliseler ile başkent Colombo'da Shangri La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde bu sabah yaşanan altı patlamada şu ana kadar 138 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı.

