Çavuşoğlu'ndan Sri Lanka'daki kanlı saldırıya tepki!

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'da kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını lanetledi.

Çavuşoğlu'ndan Sri Lanka'daki kanlı saldırıya tepki!
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ÇAVUŞOĞLU, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sri  Lanka'da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef  alan terör saldırılarını lanetliyorum." ifadesini kullandı.
Sri Lanka'da Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade, Negombo ve  Batticaloa'deki kiliseler ile başkent Colombo'da Shangri La, Cinnamon Grand ve  Kingsbury otellerinde bu sabah yaşanan altı patlamada şu ana kadar 138 kişi  yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı.
 

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